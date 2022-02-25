Свидетельство из Киева: «Люди боятся потерять все»

В Италии каждый четверг движение Фоколяров проводит молебен об Украине: эта инициатива общины, присутствующей в Киеве, расширилась на другие страны. Католики, православные, христиане других конфессий вместе молят Бога о даре мира для Украины.

В интервью Vatican News представитель киевской общины Фоколяров итальянка Донателла Раффанелли – которая 24 года жила в Москве, а в 2019-м переехала в Киев, — рассказала о том, что испытывают жители украинской столицы в эти страшные дни.

«Среди тех, с кем я общаюсь, чувствуется тревога, страх и также гнев, потому что, конечно же, люди боятся потерять все, и непонятно, почему. Некоторые уже уехали, оставили страну, вероятно, на какой-то период. Многие собирают документы и чемоданы, готовые уехать в случае опасности, другие готовят запасы еды у себя дома», — рассказала Донателла, отметив, что «русские и украинцы всегда были братьями», о чем свидетельствуют и послания солидарности, полученные ей из России, где люди тоже страдают и молятся, о том, чтобы политики нашли дипломатические решения. «Однако, к сожалению, политика часто влияет и на взаимоотношения», — добавила представитель движения Фоколяров.

«Я думаю, что прежде всего нужно молиться, а затем продвигать отношения, основанные на диалоге между людьми, на открытости, на мире в малом, — эти жесты помогают, являясь свидетельством братства», — отметила Донателла Раффанелли.