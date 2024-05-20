В воскресенье Святейший Отец возглавил Мессу праздника Пятидесятницы (+ ФОТО)

Утром 19 мая Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Торжественную Мессу праздника Пятидесятницы и в своей проповеди подчеркнул, что Книга Деяний Апостолов раскрывает двойное действия Святого Духа в Церкви: в самих христианах и в их миссии. Передает русская служба Vatican News.

В Библии, отметил Епископ Рима, сила Божья представлена знамениями ветра и огня. Без укрепления Святым Духом мы не смогли бы победить зло или преодолеть соблазны плоти. Святой Дух возрождает наши сердца, отношения и сообщества. В то же время Его действие не только мощно, но и мягко. Снизойдя на учеников в Сионской горнице, Святой Дух проявил исключительную деликатность. Он также приходил сокровенно и мягко в других библейских историях, укрепляя и восстанавливая народ Божий и общаясь с ним шёпотом лёгкого ветерка, напомнил Епископ Рима и отметил, что Святой Дух наполняет верующих Своими плодами – радостью, миром, благостью и верностью.

Миссионерское рвение учеников возникло после Пятидесятницы, под воздействием Святого Духа: им была дарована способность провозглашать Евангелие и быть понятыми людьми разных языков и культур. Подобно апостолам, подчеркнул Папа Франциск, мы посланы возвещать Евангелие всем, выходя за границы (во всех смыслах) ради вселенской миссии благовестия. Христиане призваны говорить о мире тем, кто хочет войны, о прощении – тем, кто сеет месть, о гостеприимстве и солидарности – тем, кто закрывает дверь и возводит барьеры, о жизни – тем, кто выбирает смерть, об уважении – тем, кто любит унижать и отвергать, о верности – тем, кто разрывает любые связи, путая свободу с поверхностным и пустым индивидуализмом. При этом наше благовестие должно быть действительно благим, добрым, приветливым и смиренным, мотивирующим всех людей доброй воли.

По словам Святейшего Отца, надежда на будущее братства и справедливости является единственным путём жизни, и мы на нём не одиноки, ибо с помощью Святого Духа можем по нему пройти и сделать его осуществимым для других, подчеркнул в конце проповеди Папа Франциск и вместе с паломниками вознёс молитву о стяжании Святого Духа.