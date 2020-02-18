Суд Австралии в марте рассмотрит апелляцию осужденного кардинала Пелла

Верховный Cуд Австралии в марте рассмотрит апелляцию осужденного за насилие над детьми кардинала Джорджа Пелла, который намерен еще раз обжаловать свой приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию ABC.

По ее данным, Верховный Cуд принял к рассмотрению апелляцию кардинала Джорджа Пелла и назначил дату слушаний на 11 марта. Ожидается, что заседание пройдет в столице страны Канберре и продлится два дня. Для 78-летнего Пелла эти слушания станут последней возможностью для пересмотра приговора, вынесенного городским судом Мельбурна в марте прошлого года. В соответствии с вступившим в силу решением суда, кардинал должен провести в заключении шесть лет с возможностью выйти досрочно не ранее чем через три года и восемь месяцев. Ранее апелляция Пелла была отклонена Высшим Апелляционным Судом Австралии, однако его адвокаты обратились в Верховный Суд на том основании, что «остаются обоснованные сомнения в том, что у их клиента была возможность совершить преступления», в которых он был признан виновным.

В декабре 2018 года суд присяжных в Мельбурне признал Пелла виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними в 1990-х годах. До 2014 года кардинал был архиепископом Мельбурна и Сиднея, после чего перешел на службу в Ватикан, где стал главой Секретариата по делам экономики Святого Престола. В 2017 году кардинал взял бессрочный отпуск и вернулся в Австралию, чтобы выступить в суде и доказать свою невиновность. После оглашения вердикта присяжных Святой Престол заявил о том, что Пелл отстранен от занимаемой должности.