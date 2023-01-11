Скончался кардинал Джордж Пелл

Бывший префект Секретариата по экономике Св. Престола, жертва несправедливых обвинений в насилии над малолетними, вернулся в дом Отца. Сообщает русская служба Vatican News.

10 января в Риме в возрасте 81 года скончался австралийский кардинал Джордж Пелл. Смерть наступила из-за осложнений на сердце после плановой операции на шейке бедра.

Иерарх, бывший префект Секретариата по экономике, находился в Риме с сентября 2020 года, куда вернулся из Австралии после процесса по делу о насилии над малолетними, которые якобы имели место в 90-е годы. Судебное разбирательство началось в 2017 году; кардинал был арестован в 2018-м и в 2019-м приговорен к шести годам лишения свободы. В апреле 2020 года кардинал Пелл был полностью оправдан в высшей судебной инстанции Австралии.

В ожидании снятия обвинений прелат провел в тюремной камере 404 дня. Этот суровый опыт он описал в «Тюремном дневнике» на 300 страницах. Рассказывая о нем в интервью Радио Ватикана, кардинал Пелл пояснил: «Я подумал, что это может помочь тем, кто переживает трудности, кто переносит страдания, подобные тем, какие пережил я сам».