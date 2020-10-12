Папа встретился с кардиналом Джорджем Пеллом
Несколько дней назад австралийский кардинал вернулся в Рим. В апреле этого года он был единогласно оправдан Верховным судом Австралии по обвинению в насилии над несовершеннолетними. Иерарх провёл в тюрьме более 400 дней.
Утром 12 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции 79-летнего кардинала Джорджа Пелла и поблагодарил его за данное свидетельство.
Австралийский иерарх, бывший префект Секретариата по экономике (2014-2019 гг.), покинул Ватикан в июле 2017 года, чтобы предстать перед судом по обвинению в злоупотреблении несовершеннолетними. Святейший Отец освободил его от обязанностей, предоставив большую свободу для защиты от обвинений. Хронику этого процесса напоминает Vatican News.
Суд над Пеллом: приговор в первой инстанции
В конце июня 2017 году кардиналу Пеллу было предъявлено официальное обвинение в сексуальном насилии над несовершеннолетним, совершённом дважды в 1996 и 1997 годах в его бытность архиепископом Мельбурна. Первое слушание по делу состоялось в июле того же года. Кардинал был признан виновным мельбурнским судом первой инстанции 11 декабря 2018 года. В феврале 2019 года иерарх был переведён в тюрьму и приговорён к шести годам тюремного заключения. С тех пор он находился в одиночной изоляции.
«Я невиновен»
Кардинал заявил о своей невиновности: по его словам, обвинения против него были необоснованными, а сексуальное насилие в отношении детей является «чудовищным, аморальным и недопустимым преступлением». Более того, ранее он поддержал создание в Риме Папской комиссии по защите несовершеннолетних, а во время своего епископского служения в Австралии принимал меры по защите несовершеннолетних и оказанию помощи жертвам насилия. Адвокаты кардинала поддерживали необоснованность вердикта, основанного на маловероятных доказательствах.
Святейший Престол: необходимо дождаться окончательного установления фактов
В коммюнике Зала печати Святейший Престол подтвердил своё максимальное уважение к австралийским судебным органам: именно во имя этого уважения он ожидал результатов апелляционного процесса, напоминая о заявлениях кардинала в пользу собственной невиновности и о его праве на самозащиту до последней инстанции. В сообщении подтверждалась твёрдая приверженность Церкви делу борьбы со злоупотреблениями. Во имя обеспечения правосудия Папа Римский подтвердил меры предосторожности, предписанные поместным епископом-ординарием в отношении Пелла по его возвращении в Австралию. До окончательного выяснения фактов кардиналу запрещалось «совершать публичное церковное служения, а также входить в любые контакты с несовершеннолетними в качестве меры предосторожности».
Австралийские епископы призвали католиков, потрясённых этим событием, не делать окончательных выводов до завершения судебного процесса.
Отклонение апелляции. Несогласие одного судьи
В июне 2019 года в Апелляционном суде штата Виктория начался второй этап судебного разбирательства: защита заявила о необоснованном приговоре и процессуальных нарушениях в первой инстанции. В августе 2019 года было вынесено решение: при двух голосах судей против одного приговор был подтверждён. Выразивший несогласие судья Марк Вейнберг решительно возражал против этого вердикта, исходя из базового принципа, что человек не может быть осуждён, если доказательства не подтверждают виновность вне всякого разумного сомнения; иначе можно осудить невиновного человека.
Святейший Престол: дождаться окончания процесса
Также в этом случае Святейший Престол в специальном пресс-релизе подтвердил своё уважение к австралийской судебной системе, по-прежнему ожидая дальнейшего развития судебной процедуры, а также напомнив об утверждениях Пелла о собственной невиновности.
Верховный суд единогласно оправдал Пелла
В марте 2020 года дело Джоржда Пелла доходит до последней инстанции – Верховного суда Австралии. Судьи удовлетворяют ходатайство кардинала на основаниях, выдвинутых Марком Вейнбергом.
7 апреля 2020 года Верховный суд, состоящий из семи судей, подверг критике решение Апелляционного суда и единогласно оправдал кардинала, поскольку имела место разумная вероятность того, что преступление не было совершено, и, следовательно, существует значительная вероятность осуждения невиновного человека. Кардинал вышел на свободу после более 400 дней тюремного заключения.
Пелл: справедливость означает истину для всех
Джордж Пелл заявил, что серьёзная несправедливость, от которой он пострадал, теперь исцелена и что у него нет обиды на обвинившего его человека. Суд, подчеркнул иерарх, не был ни референдумом на тему Католической Церкви, ни референдумом по вопросу о том, как церковные власти Австралии борются с насилием над малолетними: «Речь шла в том, совершал ли я эти ужасные преступления или нет. Я их не совершал». Кардинал выразил надежду, что его оправдание не приведёт к новым скорбям: «Единственная основа долгосрочного исцеления – это правда; единственная основа справедливости – это правда, ибо справедливость означает истину для всех». Кардинал поблагодарил всех, кто молился о нём, помогал и утешал в эти трудные времена, а также выразил признательность своим адвокатам, которые упорно работали ради торжества справедливости, проливали свет в искусственном мраке и сумели доказать истину.
Папа молится за тех, кому вынесен несправедливый приговор
Через несколько часов после появления новости Папа Франциск во время утренней Мессы в часовне Дома Святой Марфы, которая транслировалась в прямом эфире из-за пандемии, заявил о преследованиях невинно обвинённых, не упоминая открыто о деле кардинала Пелла:
«В эти дни Великого поста мы видели гонения, которым подвергался Иисус, и то, как против Него ожесточённо выступали книжники: Его – невиновного – судили в ярости, в исступлении. Сегодня я хотел бы помолиться обо всех людях, которые страдают от несправедливого суда, совершённого в гневе».
Святейший Престол приветствует оправдательный приговор
Оправдательный приговор был с радостью встречен Святейшим Престолом, который в специальном заявлении подтвердил, что всегда доверял австралийской судебной власти. К коммюнике подчёркивалось, что кардинал Джордж Пелл, «подчиняясь приговору судебной власти, всегда заявлял о своей невиновности, ожидая установления истины».
Источник: Vatican News
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