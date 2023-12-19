Кардинал Беччу признан виновным в финансовых махинациях и приговорён к 5 с половиной годам тюрьмы

Государственный трибунал Ватикана признал кардинала Джованни Анджело Беччу виновным по нескольким обвинениям в незаконных операциях с финансами и недвижимостью и приговорил к пяти с половиной годам заключения, а также бессрочному запрету на занятие государственных должностей и штрафу в размере 8 000 евро.

16 декабря вердикт был зачитан председателем трибунала Джузеппе Пиньятоне в зале Музеев Ватикана. На оглашение приговора по делу об управлении средствами Государственного секретариата Святейшего Престола потребовалось полчаса, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Catholic Culture.

Всего по делу проходили четырнадцать обвиняемых – десять частных лиц и четыре компании. Только один из обвиняемых – бывший сотрудник Государственного секретариата Ватикана монс. Мауро Карлино – был оправдан. Остальные получили тюремные сроки от трех до семи лет. Адвокат кардинала Беччу заявил, что считает своего подзащитного невиновным и будет обжаловать приговор.

Джованни Анджело Беччу (р. 1948) был апостольским нунцием в Анголе (2001-2009) и на Кубе (2009-2011), с 2011 по 2018 – заместитель государственного секретаря Св. Престола по общим делам. В 2018 Папа Франциск возвел Беччу в достоинство кардинала и назначил префектом Конгрегации по канонизации святых. В октябре 2020 прелат подал в отставку с этого поста и отказался от привилегий, связанных с кардинальским достоинством.

В это время шло расследование, связанное с неудачными инвестициями Государственного секретариата в лондонскую недвижимость, в результате которых потери Ватикана составили 175 млн. долларов. В результате расследования обнаружились факты несанкционированных сделок и денежных переводов.

Также выяснилось, что Беччу препятствовал попыткам покойного кардинала Джорджа Пелла провести полный аудит ватиканских финансов, и добился увольнения главы аудиторского группы. Обвинительный акт по делу кардинала Беччу и других обвиняемых был передан в суд в июле 2021.