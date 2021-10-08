Состоялась встреча митрополита Илариона с кардиналом Луисом Антонио Тагле

6 октября 2021 года в здании Конгрегации евангелизации народов состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с префектом данного учреждения Римской курии кардиналом Луисом Антонио Тагле.

Митрополит Иларион тепло приветствовал собеседника, выразив радость в связи с возможностью вновь встретиться с Его Высокопреосвященством после общения на Филиппинах в 2019 году. Председатель ОВЦС также поздравил кардинала с назначением на ответственную должность префекта Конгрегации, курирующей миссионерскую работу Римско-Католической Церкви.

В ходе продолжительной беседы стороны обсудили ряд вызовов, с которыми христианские Церкви сталкиваются в контексте продолжающейся пандемии. Была подчеркнута обоюдная заинтересованность в продолжении двустороннего сотрудничества, в частности, в развитии студенческого обмена.

В завершение встречи митрополит Иларион вручил префекту Конгрегации евангелизации народов памятный подарок.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС