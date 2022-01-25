Состоялась проверка сохранности иконы Salus Populi Romani

В минувший четверг, 20 января, в Папской базилике Санта-Мария-Маджоре была произведена проверка состояния сохранности чудотворной иконы Salus Populi Romani – «Спасение римского народа», сообщает Vatican News.

Создание этого нерукотворного образа традиция приписывает святому евангелисту Луке. Со времен Средневековья икона Salus Populi Romani особенно почиталась римлянами, которые обращаются к Божьей Матери с молитвой о защите от опасностей и бедствий.

Икона была помещена в нишу над главным алтарем часовни Папы Павла V (Камилло Боргезе), по распоряжению которого она построена; святыня является целью паломничеств многочисленных верных.

Папа Франциск, глубоко почитающий Пресвятую Деву Марию — Спасение народа римского, всегда молится у этого образа перед важным поездками.

Недавно была произведена основательная реставрация иконы. После продолжительных работ, произведенных в мастерских Музеев Ватикана, 28 января 2018 года, в праздник Перенесения Salus Populi Romani, чудотворный образ вернулся в базилику. По этому случаю состоялось торжественное богослужение под предстоятельством Святейшего Отца. С тех пор святыня находится в специальном ковчеге с кондиционером, спроектированном для обеспечения сохранности образа.

20 января в присутствии архипресвитера базилики кардинала Станислава Рылко, представителей Капитула каноников, Чрезвычайного комиссара монсеньора Роландаса Макрицкаса и директора Музеев Ватикана Барбары Ятты, после краткой молитвы ковчег был перемещен в Зал капитула Папской базилики. После вскрытия ковчега сотрудники ватиканских реставрационных мастерских и руководители Отдела сохранности произвели осмотр состояния иконы, оценив его как удовлетворительное. Затем все участники церемонии произнесли молитву «Ангел Господень», и образ Salus Populi Romani вернулся на свое место в часовню Павла V.