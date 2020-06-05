Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве возобновит служение Святых Месс с участием народа 7 июня

Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии – главный храм Архиепархии Божией Матери в Москве – возобновит допуск прихожан на богослужения, начиная с 7 июня, дня торжества Пресвятой Троицы. Об этом сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт собора.

«В это воскресенье мы официально возобновляем служение публичных Святых Месс, на которых всех вас сердечно приглашаем. Однако, учитывая сохраняющийся риск заражения коронавирусной инфекцией, необходимо придерживаться определенных правил», – говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

В четверг на своей странице в Facebook канцлер курии Архиепархии Божией Матери священник Игорь Ковалевский сообщил, что в московском католическом храме Святого Людовика Французского «с 21 июня возобновляются Святые Мессы по воскресеньям», которые будут совершаться без участия хора и без музыкального сопровождения. На богослужения следует приходить в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Конференция католических епископов России (ККЕР) опубликовала на своем сайте письмо относительно открытия храмов для прихожан и порядка богослужений в условиях пандемии. Согласно этому письму, возобновление публичных богослужений возможно только с письменного разрешения епископа при условии снятия властями региона ограничений на их проведение и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Во время действия введенных из-за пандемии ограничительных мер подавляющее большинство католических приходов России проводило богослужения без физического присутствия верных.