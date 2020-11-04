СМИ: Польша решила отложить запрет на аборты

Правительство Польши отложило введение запрета на аборты по медицинским показаниям после массовых протестов, сообщает The Guardian.

«Идет дискуссия, и было бы хорошо уделить время диалогу и поиску нового решения в этой сложной и эмоциональной ситуации», — заявил во вторник польским СМИ глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик.

Решение о запрете абортов по медицинским показаниям (по этой причине выполнялось более 98% абортов в стране) принял Конституционный суд Польши 21 октября.

Документ должны были опубликовать 2 ноября, но этого не произошло, и он не вступил в силу.

После принятия решения Конституционного суда в Польше начались массовые протесты и столкновения, которые продолжаются уже больше недели. Многотысячные манифестации проходили в Варшаве, Кракове, Гданьске и других городах страны, нередко они заканчивались задержаниями и применением силы со стороны полиции.

Насчет протестов и запрета на аборты высказывался президент Польши Анджей Дуда. После «разговоров со множеством женщин» он предложил компромиссный проект, который в ближайшее время будет рассматривать Сейм. Президент предлагает оставить неизлечимые болезни плода легальной причиной для аборта. Кроме этого, по существующим в Польше законам, аборт можно сделать еще в двух случаях: если матери угрожает смерть или если беременность наступила вследствие изнасилования.

Тем временем пролайферские организации призывают политиков не поддаваться давлению и не оспаривать решение Конституционного суда. В совместном заявлении около 40 организаций выступают против предложений политиков, в том числе президента Анджея Дуды, пишет Polskie Radio.

Эва Ковалевская из Польской федерации движений защиты жизни подчеркивает необходимость диалога, сотрудничества и неспешности в принятии решений, касающихся закона об абортах.

«Предложение, с которым выступил президент Дуда, к сожалению, является шагом назад. Поскольку это очень весомый судебный прецедент в отношении права на жизнь, которое прописано в Конституции. Здесь речь не идет о том, что ребенок может умереть, а о самом положении: если кто-то может умереть, то получается, что он вообще не должен жить», — сказала она.

По мнению Эвы Ковалевской, прерывание беременности в связи с летальным дефектом нерожденного ребенка не решает проблему.

Пролайф-активистка обращает внимание на необходимость оказания медицинской помощи матери и больному ребенку.

Пролайферские организации подчеркивают необходимость поддержки программ помощи людям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, координации форм оказываемой помощи и создания четкой системы информирования о ее масштабах.