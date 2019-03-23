СМИ: неизвестный ударил ножом священника в католическом храме в Монреале

Священник оратория Святого Иосифа в Монреале получил ножевые ранения в результате нападения неизвестного в пятницу утром во время службы. Об этом сообщил телеканал CBC.

По информации директора по связям с общественностью религиозного учреждения Селин Барбо, подозреваемый во время утренней службы подбежал к отцу Клоду Гру сзади и стал наносить ему удары острым предметом. Нападавший был оперативно задержан сотрудниками охраны и позже передан полиции. Священнослужитель после оказания первой медицинской помощи был отправлен в больницу. Телеканал CTV со ссылкой на полицию сообщил, что священник «получил незначительные травмы верхней части тела». На месте инцидента работает полиция, мотивы нападавшего выясняются.

Ораторий Католической церкви, находящийся на горе Мон-Руаяль в Монреале, является малой базиликой и местом паломничества канадских католиков.

Источник: ТАСС