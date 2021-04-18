Слово Владыки Иосифа Верта на воскресной Мессе 18 апреля 2021 года, посвященной 30-й годовщине религиозной свободы в России (полный текст)

Дорогие!

30 лет назад Святой Престол восстановил структуры католической Церкви в СССР, основав три Апостольские администратуры: в Москве, в Новосибирске и Караганде. Это произошло 13 апреля 1991 года в 12 часов по Римскому времени.

30 лет назад мы и мечтать не смели о том, что сегодня имеем, что сегодня выросло под воздействием Святого Духа, через благодать Святого Духа и благодаря щедрой духовной и материальной помощи наших братьев и сестёр во всём мире!

Эти прошедшие 30 лет, этот наш небольшой по числу лет Юбилей дает нам повод к размышлению, к осмыслению всего происходящего в мире, к благодарению за полученные многочисленные дары, а также к испытанию совести, к самокритичной оценке самих себя.

Пусть эта круглая дата даст еще один импульс нашей вере, укрепит нашу верность Церкви, наполнит нас благодарностью к Богу и многим людям!

Нам всем, наверное, известна благодарственная молитва, которую мы сами написали много лет назад и которую мы торжественно читаем в знаменательные дни нашей церковной жизни. Я хочу поразмышлять вместе с вами над содержанием этой молитвы.

«Всемогущий, вечный Боже!»

Люди стремятся к могуществу и власти, люди часто злоупотребляют властью и силой. Юлий Цезарь, Александр Македонский, Карл Великий, Наполеон. Римская империя, Татаро-монгольская империя, империи новейшей истории — вот имена и названия, которые говорят нам об огромной власти и большом могуществе. Но это в нашем земном представлении и понимании. Перед Богом это всё как ничто. Все могущий и веч ный — один лишь Он! И одновременно Господь — любящий нас Отец, Своим всемогуществом делающий всё для нашего блага! Какое утешение и помощь нам в этой земной жизни — иметь такого Отца на небе, к Которому мы можем обращаться: «Всемогущий вечный Боже!» или «Отче наш!»

«Ты даровал Церкви Твоей 30 лет свободы и благоприятствия»

30 лет свободы… Молодое поколение — слава Богу! — уже и не помнит, не знает, что такое религиозная несвобода! Пусть это время никогда больше не повторится!

30 лет… За это время Церковь претерпела удивительные изменения. 30 лет назад всех священников в азиатской и европейской частях России можно было по пальцам пересчитать… Обычным делом было, что священник приезжал в город или село один раз в 10-15 лет. Сегодня в России — более 250 священников!

Дорогие! Используйте этот великий дар неба, не пропускайте ни одной воскресной Мессы! Помните, что наши бабушки и прабабушки были готовы износить железные подошвы, чтобы получить эту благодать, — и не получали!

За эти 30 лет Церковь могла успешно развиваться и строиться на фундаменте мучеников ХХ-го века…

Когда в 1992-ом году я впервые посетил католичес­кую общину в Магадане, мне удалось даже побывать в одном из бывших лагерей. Еще со­хранились развалины админи­стративных зданий, где-то за­валялись груды старой обуви заключенных, но самое силь­ное впечатление произвел на меня лагерный карцер. Я сто­ял перед маленьким окном тюремной камеры и предста­вил себе на миг, что здесь, лет за 50 до меня, тоже стоял кто-то перед этой самой решеткой и видел кусочек неба, как и я теперь. Я попробовал предста­вить себе его боль, отчаяние и без­надежность. Мы из-за какой-то болячки иногда ни о чем другом не можем думать. А тут одна сплошная большая боль.

Мы часто говорим о миллионах жертв репрессий, но редко пробуем вой­ти в переживания каждой от­дельной жертвы. А если сло­жить боль, страдания, страх всех этих людей — в какое море мук мы окунемся! И сегодня, в 21-м веке мы обязаны их вспомнить, мы обязаны перед ними в благоговении и благодарно­сти преклониться.

Я представил себе, что тот человек в карцере, может быть, был священником. Он смотрел через решетку на небо и мо­лился: жертвовал Богу свои страдания, взывал о помощи Божией, молился о сотоварищах и о палачах…

Священник не мог не ду­мать о будущем Церкви. Он, конечно же, знал и верил, что «кровь мучеников — это семя христианства», и поэтому с на­деждой молился о будущем, молился о нас, молился, что­бы приблизить время, когда вера опять возродится. Рели­гиозная свобода, обретенная нами в конце XX-го века, — это плод его молитвы, плод мо­литвы миллионов мучеников, плод их страданий, жертв, плод их смерти.

Мученики XX-го века — это семя, которое упало в зем­лю и которое сегодня всхо­дит. Мученики XX-го века — это фундамент, на котором мы можем строить дальше, и это един­ственная опора и надежда в беспросветной темноте и безнадежности.

Мученики сегодня уже у Бога во славе, все в лавровых венцах победителей. Оттуда, с небес, они помогают нам, еще живущим на земле. Они и сегодня молятся о нас, вместе с нами торжествуют победу перед Престолом Божиим!

«Боже, мы благодарим Тебя за тех, кто сохранил и передал нам свет веры через все гонения, за тех, кого Ты побудил к вере в эту новую эпоху» …

После Бога наше благодарение — бабушкам и прабабушкам нашим… Они крестили, учили первым молитвам…

Как тяжело бывает, наверное, человеку перешагнуть порог церкви, который вырос в обществе, в семье без Бога, где имя Бога никогда не упоминалось! И все же многие находят на это силы. Будем и дальше просить Бога о благодати для всех наших родных и близких, которые еще не смогли этого сделать.

«Боже, мы благодарим Тебя за поддержку наших сестёр и братьев во всем мире, за их многолетние молитвы об обращении России, за их материальную помощь возрождающейся Церкви» …

Сегодня мы уже знаем, что эти перемены 30 лет назад, эта религиозная свобода пришла не просто так. Долгие годы весь мир молился об этом, как призывала Божья Матерь в Фатиме. И мы должны молиться, молиться за тех людей, молиться, чтобы процесс обращения России и ее народов шел дальше.

«Боже, мы благодарим Тебя за священников, сестёр-монахинь и мирян, оставивших свою родину и прибывших в Россию, чтобы помочь нам в духовном возрождении» …

Я впервые побывал на Западе в 1989 году, и если кому из вас довелось в те годы там побывать, видели, как жили люди там и как жили мы здесь, хорошо помнят контраст; это были два совсем разных мира. И несмотря ни на что, когда упал железный занавес, много десятков священников, монашествующих и мирян, пришли к нам, оставили Германию, Америку, Италию, Польшу, Словакию и поменяли всё это на Сибирь, на Урал, на наш суровый край…

Самая большая благодарность для них — видеть смысл своего пребывания здесь, плоды своего служения, — в этом они видят свою награду и радость!

«Мы благодарим Тебя за то, что младенцы вновь омываются в водах крещения, взрослые освящаются благодатью таинств, а умирающие получают всякое укрепление и утешение Церкви» …

В воспоминаниях старшего поколения еще живы образы из прошлого; эти люди охотно рассказывают о своем католическом приходе где-то в Поволжье, на Украине или даже здесь, на Урале, в Сибири как о совершенной идиллии. Но эта идиллия может сегодня возродиться! Вы имеете все необходимое для этого! Пользуйтесь дарами благодати, не упускайте драгоценного времени!

«Боже! Мы благодарим Тебя за молодое поколение, — будущее нашей Церкви и страны, — которое заново открывает для себя духовный мир, стремится познать Тебя и обустраивать свою жизнь согласно Твоей воле» …

Молодое поколение — надежда и будущее наше! Церковь хочет помочь вам, сохранить вас чистыми душой и телом! И какими возможностями мы сегодня располагаем! Занятия при церкви с настоятелем, с сёстрами-монахинями, католический детский садик, католическая начальная школа, католическая гимназия… Самые пожилые из нас должны бы ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон, что они не спят, что это всё наяву!

«Боже, мы благодарим Тебя за наших семинаристов и новые призвания в монашество. В них народ Божий обретёт духовных пастырей и воспитателей» …

Духовные призвания… Были когда-то у нас (есть и сегодня в христианских странах) деревни, небольшие общины, из которых вышли десятки и сотни священников и монашествующих! Из небольшой словатской деревни нашего генерального викария о. Андрея Ферко вышло 18 священников. Говорят, если село, город, народ не имеет духовных призваний, он обречен на гибель…

«Молитвами Пресвятой Богородицы мы вновь нашли доступ к нашему утраченному наследию. Итак, прими нашу благодарственную молитву и за Матерь Твоего Единородного Сына. Наше благодарение несравнимо с Ее заслугами. Позволь Ей и впредь быть нашей Покровительницей и Заступницей» …

Наша благодарность должна быть адресована и Пресвятой Богородице. В те времена, когда были разрушены церкви, не было ни одного католического священника, наши верующие чаще всего обращались за помощью именно к Богородице. У них были четки, святой розарий, на котором они усердно молились… И пели песни к Богородице.

«Оглядываясь на свое прошлое и совершая испытание совести за прошедшие годы, мы просим Тебя также и о прощении за все наши грехи и упущения, за каждый неиспользованный день и час этого благодатного времени»…

Испытание совести… Просить о прощении за все эти 70 лет атеизма, за последние годы, — теперь уже свободы веры… За каждый неиспользованный день и час этого благодатного времени.

«Соделай каждого из нас Твоим учеником, ревностно подвизающимся в подражании Тебе, Твоим апостолом, желающим привести к вере и любви весь окружающий нас мир. Благослови, Господи, Церковь Твою. Приведи к вере старых и молодых, чтобы наша страна по праву вновь стала называться «Святой Русью».

Аминь.