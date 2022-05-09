Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Caeli в 4-е воскресенье Пасхи, 8 мая 2022 года

В воскресенье Доброго Пастыря, 8 мая, перед чтением молитвы Regina Caeli, Папа напомнил, что в Евангелии дня Иисус использует «нежный и прекрасный образ пастыря, который всегда пребывает со своими овцами». Передает русская служба Vatican News.

Овцы Господа слушаются Его голоса, знают Его и следуют за Ним, и эти три глагола иллюстрируют ключевую мысль евангельского чтения, отметил Епископ Рима.

Овцы «слушаются» голоса пастыря; инициатива исходит от Господа и Его благодати, ведь именно Он призывает к общению. Чтобы оно возникло, нужна готовность слушать и посвящать время диалогу. Требуются усилия, поскольку мы погружены в поток слов, постоянно чем-то занимаемся и говорим, перебивая друг друга.

«Если мы не позволяем другому говорить, то нет и слушания. Таково зло нашего времени. Мы боимся молчания. Как же нам трудно слушать друг друга, выслушивать до конца, дать другому высказаться, слушать друг друга в семье, в школе, на работе и даже в Церкви! Но в общении с Господом самое важное – слушать. Иисус есть Слово Небесного Отца, а христианин – послушное дитя, призванное жить рядом со Словом Божиим».

Задумаемся, насколько мы умеем слушать, находим ли время для Слова Божия, призвал Папа, подчеркнув, что тот, кто уделяет внимание братьям и сестрам, умеет слушать Господа и сам пользуется Его вниманием:

«Сам Господь слушает нас, когда мы молимся, делимся с Ним сокровенным, взываем к Нему».

Внимая Иисусу, мы обнаруживаем, что «Он знает нас», – пояснил далее Папа Франциск. В библейском смысле «знать» означает любить; Господь знает нас и наш внутренний мир, Он ищет нашей дружбы, доверия, любви и близости. Иисус хочет помочь нам понять и принять удивительную реальность: «мы всегда любимы Им», и Он никогда нас не бросает. Пребывая с Добрым пастырем, мы переживаем опыт, о котором говорится в Псалме 22: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной» (Пс 22,4). Христос рядом с нами в страданиях, трудностях и кризисах; именно в такие минуты мы отрываем, что Господь нас знает и любит. «Позволяем ли мы Господу войти в нашу жизнь, разделяем ли с Ним все наши испытания и скорби?» – задался вопросом Папа: ведь именно так мы можем ощутить близость, сострадание и нежность нашего Доброго пастыря.

Наконец, Папа сосредоточился на глаголе «следовать», поскольку ученики Христа идут вместе с Учителем. Подобно Доброму пастырю, христиане ищут потерянных и нуждающихся в сострадании и любви: «Они идут искать потерянных (см. Лк 15,4), интересуются теми, кто далеко, принимают близко к сердцу положение страдающих, умеют плакать с плачущими, протягивают руку ближнему».

Епископ Рима призвал верующих задаться вопросом: ограничиваемся ли мы тем, что Иисус любит нас, или же делаем следующий шаг, чтобы любить Его и подражать Ему во всем? «Пресвятая Дева да поможет нам слушать Христа, все больше узнавать Его и следовать за Ним по пути служения», – вознёс молитву Святейший Отец, завершая наставление.