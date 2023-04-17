Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Caeli в воскресенье Божьего милосердия, 16 апреля 2023 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы Regina Caeli в Октаву Пасхи, Папа Франциск размышлял о евангельском эпизоде двух явлений воскресшего Иисуса ученикам и, в частности, Фоме, «неверующему апостолу» (см. Ин 20,24-29). Передает русская служба Vatican News.

Фома не единственный, кому трудно поверить, и в этом смысле он представляет всех нас, пояснил Святейший Отец:

«Верить не всегда легко, особенно когда человек пережил глубокое разочарование, как в случае этого апостола. Он шел за Иисусом долгое время, рискуя и терпя лишения, но Учитель был возведен на Крест как преступник, и никто не освободил Его, никто ничего не сделал! Он умер, и все боятся. Как снова довериться?».

Однако Фома проявляет мужество: пока остальные прячутся в иерусалимской горнице, он выходит, рискуя быть узнанным теми, кто может донести на него и арестовать. Возможно, благодаря своей смелости, он больше других заслуживает встречи с воскресшим Господом. Однако именно потому, что он отдалился, шанс был упущен, отметил Папа: когда Иисус впервые появляется перед учениками в пасхальный вечер, Фомы среди них нет. Каким образом этот апостол может вернуть Господа? – Только вернувшись к остальным, в семью, которую он оставил испуганной и печальной. Когда он возвращается, ему говорят, что Иисус уже приходил, и Фоме трудно в это поверить; он хочет воочию убедиться в воскресении Учителя. Господь слышит его: через восемь дней Он снова «появляется перед учениками и показывает им Свои раны, свидетельства Своей любви, вечно открытые каналы Своего милосердия».

«Давайте задумаемся над этими фактами», – предложил Папа: чтобы поверить, Фома хотел прикоснуться к ранам. Господь показывает их апостолу, но стоя перед всеми, в общине, как бы говоря сомневающемуся: «Если ты хочешь встретить Меня, не ищи далеко, оставайся в общине, с другими; не уходи, молись с ними, преломляй с ними хлеб. Именно там ты сможешь найти Меня, именно там Я покажу тебе знаки ран, запечатленные в Моем теле: знаки Любви, побеждающей ненависть, знаки Прощения, обезоруживающего месть, знаки Жизни, побеждающей смерть. Именно там, в общине, ты увидишь Мой лик, когда будешь делить с братьями и сестрами минуты сомнений и страха».

Приглашение, обращенное к Фоме, относится и к нам, подчеркнул Святейший Отец:

«Где мы ищем Воскресшего? В каком-то особенном событии, в каком-то впечатляющем или поразительном религиозном проявлении, исключительно в своих эмоциях и чувствах? Или же в общине, в Церкви, принимая вызов оставаться с ней, даже если она не совершенна? Несмотря на все ограничения и падения, которые являются нашими ограничениями и падениями, наша Матерь-Церковь – это Тело Христово, в котором по-прежнему и навсегда запечатлены величайшие знаки Божьей любви. Давайте спросим себя, готовы ли мы, во имя этой любви, во имя ран Иисуса, раскрыть объятия для тех, кто ранен жизнью, не исключая никого из милосердия Божьего, но принимая всех и каждого как брата, как сестру?».

«Пусть Мария, Матерь милосердия, поможет нам любить Церковь и сделать ее домом, радушно принимающим всех», – заключил Святейший Отец.