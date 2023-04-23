Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Caeli в 3-е воскресенье Пасхи, 23 апреля 2023 года

Предваряя чтение богородичной молитвы «Царица Небесная» в третье воскресенье Пасхи, Папа размышлял о встрече воскресшего Иисуса с учениками из Эммауса (см. Лк 24,13-35). Передает русская служба Vatican News.

«Смирившись со смертью Учителя, эти два ученика решают в день Пасхи покинуть Иерусалим и вернуться домой. Когда же они находятся в пути, грустно рассуждая о случившемся, Иисус идет рядом с ними, но они не узнают Его», – напомнил Папа.

Господь спрашивает учеников, почему они так печальны, и они говорят ему: «Неужели только Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» (ст. 18). Он отвечает: «О чем?» (ст. 19). «Иисус просит их рассказать то, что Он знает лучше них, но Он не насмехается над ними: Он хочет услышать их версию событий. Затем, пока они идут, Он помогает им переосмыслить факты по-другому, в свете Божьего Слова», – пояснил Святейший Отец и предложил остановиться на этом аспекте.

Для нас тоже важно перечитать нашу историю вместе с Иисусом: историю определенного периода, разочарований и надежд, отметил Папа: «Ведь мы тоже, как и те ученики, можем оказаться растерянными перед лицом событий, одинокими и неуверенными, со множеством вопросов и тревог. Сегодняшнее Евангелие призывает рассказать обо всем Иисусу, искренне, не боясь потревожить Его, не боясь сказать что-то не то, не стыдясь того, что нам трудно понять. Господь рад, когда мы открываемся Ему; только так Он может взять за руку, сопровождать нас и заставить наши сердца снова гореть (ср. ст. 32). Поэтому и мы, подобно ученикам из Эммауса, призваны беседовать с Ним и удерживать Его, чтобы, когда наступит вечер, Он остался с нами (ср. ст. 29)».

Для этого есть хороший способ – каждый вечер делать краткое испытание совести: посмотреть на события дня глазами Иисуса, открыть Ему сердце, наши решения, страхи, неудачи и надежды. Так мы постепенно научимся смотреть на происходящее Его глазами, а не только нашими, и сможем пережить опыт тех двух учеников, пояснил Папа:

«Перед лицом любви Христа даже то, что кажется трудным и обреченным на неудачу, может предстать в ином свете: крест, который так трудно принять, решение простить в ответ на обиду, отказ от мести, тяготы труда, дорогостоящая искренность, испытания семейной жизни могут предстать перед нами в новом свете, в свете воскресшего Распятого, Который умеет сделать каждое наше падение шагом вперед. Но для этого важно снять все барьеры самозащиты: предоставить все свое время и пространство Иисусу, ничего не скрывать от Него, делиться с Ним своими страданиями, позволить Его истине ранить нас, а сердцу трепетать от дыхания Его Слова».

Мы можем начать сегодня, продолжил Папа, посвятив вечер молитве, во время которой мы спросим себя: как прошел наш день? Какие в нем были скрытые жемчужины, за которые можно поблагодарить? Была ли любовь в том, что мы делали? Какие падения, печали, сомнения и страхи следует принести Иисусу, чтобы Он открыл новые пути, вознес и ободрил?

Завершая размышление, Святейший Отец воззвал к Пресвятой Богородице:

«Мария, Дева мудрости, помоги нам узнать Иисуса, идущего с нами, и перечитывать перед Ним каждый день нашей жизни».