Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 4-е воскресенье Великого поста, 19 марта 2023 года, площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы «Ангел Господень» 19 марта Папа Франциск размышлял над евангельским эпизодом об исцелении слепорожденного (Ин 9, 1-41), отметив, что очевидцы чуда реагировали на него по-разному. Передает русская служба Vatican News.

Столкнувшись с человеком, родившимся слепым, ученики Иисуса начинают сплетничать, отметил Папа: они рассуждают, кто виноват в этой слепоте – его родители или он сам (см. ст. 2). «Они ищут виновного; и мы тоже часто ведем подобным образом, ведь это удобно: искать виновного, вместо того чтобы задуматься о том, что значит для нас присутствие этого человека, чего он просит от нас?», – подчеркнул Святейший Отец.

После того как произошло исцеление, уровень реакций усиливается. Соседи слепого настроены скептически: «Этот человек всегда был слепым: не может быть, чтобы он сейчас видел, это не он, это кто-то другой» (см. ст. 8-9). Для них это неприемлемо, лучше было оставить все как ранее (см. ст. 16) и не вникать в проблему. Люди преисполнены страха, они боятся религиозных иерархов и не высказываются (см. ст. 18-21).

Реакции на совершённое Иисусом чудо вызваны разными причинами – кто-то ищет виновного, кто-то просто не умеет удивляться, кто-то из-за страха желает, чтобы все оставалось без изменений, – но всех их объединяет слепота сердца. «Сегодня немало похожих ситуаций», – продолжил Папа: столкнувшись с чем-то, что на самом деле является посланием от Иисуса, мы ищем какое-то другое объяснение; мы не хотим меняться, мы ищем более удобное решение, вместо того чтобы принять очевидную правду.

Единственный, кто реагирует правильно, – это слепой, сказал далее Святейший Отец: он счастлив, потому что теперь может видеть, и свидетельствует о произошедшем самым простым способом: «Я был слеп, а теперь вижу» (ст. 25). Он говорит правду. Раньше он был вынужден просить милостыню и страдал от предрассудков людей, уверенных, что «он беден и слеп от рождения, он должен страдать и платить за свои грехи или грехи своих предков». Теперь же, свободный телом и духом, он свидетельствует об Иисусе: исцеленный ничего не придумывает и не скрывает. «Я был слеп, а теперь вижу». Он не боится того, что скажут другие: познав горький вкус отверженности, он всю жизнь чувствовал равнодушие и презрение прохожих, тех, кто считал его отбросом общества. Теперь же он больше не боится этих презрительных взглядов, ибо Господь даровал ему полное достоинство.

Папа Франциск предложил верующим поставить себя на место героев этого евангельского эпизода и подумать, как бы мы отреагировали тогда и что бы мы сделали сегодня. Умеем ли мы видеть и быть благодарными за дары Господни? Свидетельствуем ли мы о любви и милосердии Иисуса или же распространяем критику и негатив из-за своих страхов и слабостей? Делимся ли мы с другими радостью по поводу даров, которые Бог предлагает нам ежедневно, или держим эту реакцию внутри, в клетке собственных страхов? Воспринимаем ли физические или социальные ограничения других людей как помеху или как повод приблизиться к ним с утешением и любовью?

«Братья и сестры, помолимся сегодня о благодати, чтобы каждый день удивляться Божьим дарам и видеть в различных обстоятельствах жизни – даже самых трудных для принятия – возможность творить добро, как это сделал Иисус со слепым. Да поможет нам в этом Богородица вместе со святым Иосифом, праведным и верным человеком».