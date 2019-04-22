Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Царица Небесная» в «Ангельский понедельник» (понедельник Светлой Седмицы). 22 апреля 2019 г., площадь Святого Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня и на протяжении всей недели в литургии и в жизни продолжается пасхальная радость Воскресения Иисуса: это дивное событие мы праздновали вчера. Во время Пасхального бдения звучали слова ангелов у пустого гроба Христа. Женщинам, которые на рассвете первого после субботы дня отправились к гробнице, они сказали: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (Лк 24,5-6). Воскресение Христово – это самое поразительное событие в истории человечества; оно свидетельствует о победе Божьей любви над грехом и смертью и даёт нашей надежде на жизнь основание, прочное как скала. Случилось по-человечески немыслимое: «Иисуса Назорея <…> Бог воскресил, расторгнув узы смерти» (Деян 2,22.24).

Божественная Литургия этого пасхального («Ангельского») понедельника — в Евангелии от Матфея (Мф 28,8-15) – переносит нас к пустой гробнице Иисуса. Давайте подумаем о пустой гробнице. Женщины, исполненные страха и радости, спешат поделиться новостью с учениками, и в этот момент перед ними предстаёт Иисус. Это был не призрак, а живой, настоящий Иисус. «И они, приступив, обняли ноги Его и поклонились Ему» (Мф 28,9). Иисус изгоняет страх из их сердец и ещё настойчивее побуждает их возвещать братьям и сёстрам о том, что произошло. Во всех Евангелиях подчёркивается роль женщин – Марии Магдалины и других – как первых свидетелей Воскресения. Испуганные мужчины закрылись в Горнице Тайной Вечери. Когда Мария Магдалина рассказала обо всём Петру и Иоанну, они немедленно побежали к гробнице и нашли её открытой и пустой. Но именно женщины первыми встретились с Воскресшим и первыми возвестили, что Он жив.

Дорогие братья и сёстры, сегодня и для нас звучат слова Иисуса, обращённые к женщинам: «Не бойтесь, пойдите, возвестите…» (Мф 28,10). После обрядов Пасхального Триденствия, которые помогли нам пережить тайну Смерти и Воскресения нашего Господа, теперь глазами веры мы созерцаем Его воскресшим и живым. Мы также призваны встретиться с Ним лично и стать Его вестниками и свидетелями.

В древней пасхальной секвенции, произносимой в эти дни, мы повторяем: «Воскрес Христос, моя надежда», – и в Нём воскресли также и мы, перейдя от смерти к жизни, от рабства греха к свободе любви. Так пусть же нас достигнет утешительное послание Пасхи и облечёт своим славным светом, который рассеивает тьму страха и печали. Воскресший Иисус идёт рядом с нами. Он являет Себя тем, кто призывает и любит Его. В первую очередь в молитве, но также и в простых радостях, пережитых с верой и благодарностью. Мы также можем почувствовать Его присутствие, делясь добротой, радушием, гостеприимством, дружбой, созерцая природу. Пусть этот праздник, в который принято радоваться моментам отдыха и подаркам, поможет нам ощутить присутствие Иисуса.

Да поможет нам Дева Мария в полной мере принять мир и душевный покой, – дары Воскресшего, делясь ими с нашими братьями, особенно с теми, кто больше всего нуждается в утешении и надежде.

Источник: Vatican News