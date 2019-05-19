Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Царица Небесная» в 5-е воскресенье Пасхального времени. 19 мая 2019 г., площадь Святого Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие сегодняшнего дня приглашает нас посетить Сионскую горницу, чтобы услышать там слова, с которыми Иисус обратился к ученикам в Своей «прощальной речи» перед Страстями. Умыв ноги двенадцати апостолам, Он возвестил им: «Новую заповедь даю вам, чтобы вы любили друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга» (Ин 13,34). В каком смысле Иисус называет эту заповедь «новой»? Мы знаем, что в Ветхом Завете Бог повелел сынам народа Своего возлюбить ближнего как самого себя. Сам Иисус, отвечая человеку, спросившему Его, какую заповедь Закона следует считать наибольшей, утверждал, что первая такая заповедь — любить Бога всем сердцем, а вторая — любить ближнего, как самого себя (Мф 22,38-39). Так что же нового в заповеди, которую Иисус вверил Своим ученикам, прежде чем покинуть этот мир? Старая заповедь любви стала новой, поскольку была дополнена словами: «как Я возлюбил вас». Вся новизна заповеди заключена в любви Иисуса Христа, той любви, руководствуясь коей Он пожертвовал ради нас Своей жизнью.

Речь идет о любви Бога, всеобщей, безусловной и безграничной, кульминация которой достигается на кресте. В этот момент самого радикального смирения и доверия Отцу Сын Божий явил и подарил миру полноту любви. Позднее, вспоминая крестные Страсти и предсмертную агонию Христа, ученики уразумели глубокий смысл Его слов: «Чтобы вы любили друг друга, как Я возлюбил вас». Иисус возлюбил нас первым, возлюбил, несмотря на нашу бренность, наши человеческие ограничения и слабости. Это Он сделал нас достойными Своей любви, безграничной и бесконечной.

Завещая нам новую заповедь, Господь призывает нас любить друг друга не только и не столько нашей любовью, сколько Его любовью, изливаемой Святым Духом в наши сердца, если только мы просим Его об этом с верой. Таким образом – и исключительно таким образом, – мы можем любить друг друга не только так, как любим самих себя, но так, как Он возлюбил нас, что несравненно больше. Бог любит нас несравненно сильнее, чем мы любим самих себя. Тем самым мы обретем способность распространять повсюду споры любви, обновляющей отношения между людьми и открывающей перспективы надежды. Эта любовь делает нас новыми людьми, братьями и сестрами в Господе, делает нас новым Божьим народом, Церковью, где все призваны любить Христа и в Нём любить друг друга.

Любовь, явившая себя в Кресте Христовом, та любовь, в которой Он призывает нас жить — это единственная сила, способная превратить наше каменное сердце в сердце из плоти; единственная сила, делающая нас способными любить врагов и прощать тех, кто нас обидел; единственная сила, побуждающая нас воспринимать встреченного нами другого человека в качестве актуального или потенциального члена сообщества друзей Иисуса; единственная сила, открывающая нас диалогу и помогающая нам как следует услышать и познать друг друга. Любовь открывает нас другим людям, становясь реальной основой человеческих отношений. Она же позволяет нам преодолевать барьеры наших собственных слабостей и предрассудков, наводить мосты, научает нас новым путям, инициирует динамику братства.

Так пусть же Дева Мария поможет нам Своим Материнским заступничеством принять от Сына Ее Иисуса дар Его заповеди любви, а от Святого Духа — силу для ее реализации в повседневной жизни.

Перевод «Сибирской католической газеты»