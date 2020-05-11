Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Царица Небесная» в 5-е воскресенье Пасхального времени. 10 мая 2020 г., трансляция из Папской библиотеки Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшнем Евангелии (Ин 14,1-12) мы слышим вступительную часть так называемой «прощальной речи» Иисуса. Это те слова, которые Он произнес при окончании Тайной Вечери, непосредственно перед лицом надвигающихся Страстей. В этот драматический момент Иисус обратился к Своим ученикам со словами: «Да не смущается сердце ваше» (Ин 14,1). Иисус говорит это и нам, переживающим свои жизненные драмы. Но что можно предпринять, чтобы сердце не тревожилось, если ему по-настоящему тревожно?

Господь указывает два лекарственных средства от беспокойства. Первое из них сводится к призыву: «Веруйте в Меня» (Ин 14,1). На первый взгляд этот совет может показаться слишком отвлеченным, абстрактным. Между тем Иисус стремится сообщить нам нечто совершенно определенное. Он знает, что самые сильные жизненные треволнения рождаются из ощущения собственной беспомощности, одиночества, отсутствия ориентиров перед лицом происходящего. Эту тревогу, только приумножающую наши проблемы, мы не сможем преодолеть только своими силами. Мы нуждаемся в помощи Иисуса, и поэтому Иисус просит нас иметь веру в Него, а именно, полагаться не на себя, а на Него, ибо освобождение возможно лишь там, где есть доверие. Довериться Иисусу, совершить «прыжок». Только так можно избавиться от беспокойства. Иисус воскрес, вернулся к жизни именно для того, чтобы навсегда оставаться рядом с нами. Поэтому мы можем сказать Ему: «Иисус, Я верю, что Ты воскрес и теперь рядом со мной. Я верю, что Ты слышишь меня. Я вверяю Тебе всё то, что меня тревожит, вверяю все мои заботы: я верую в Тебя и препоручаю себя Тебе».

Есть и еще одно лекарство от беспокойства, заключенное в следующих словах Иисуса: «В доме Отца Моего обителей много… Я иду приготовить вам место» (Ин 14,2). Видите, что сделал для нас Иисус: Он зарезервировал нам место на Небесах. Он воспринял человеческое естество, чтобы вывести его за горизонты смерти, поместить его на новое место на Небесах, чтобы мы могли находиться там, где находится Он. Именно эта уверенность дарит нам утешение: оказывается, каждому из нас отведено его личное место на Небесах. И мне тоже отведено надлежащее место. Каждый из нас может со всей определенностью заявить: для меня приготовлено место. Мы не можем полноценно жить, не имея перспективы осмысленного завершения жизненного пути, не имея перспективы конечной цели. И тут выясняется, что нас уже ждут, а это значит, что мы поистине бесценны. Бог любит нас, мы – Его дети. И Он приготовил для нас самое достойное и прекрасное место: рай. Давайте не будем забывать об этом: дом, который нас ждет, – это рай. Здесь мы находимся только временно, а на самом деле сотворены для Небес, для вечной жизни; мы сотворены, чтобы жить вечно. Как это, жить вечно? Это нечто такое, чего мы сегодня даже не можем себе представить. Однако еще более радостно сознавать, что эта вечность будет наполнена блаженством, полнотой общения с Богом и другими людьми, и в ней не найдется места слезам, обидам, разделениям и тревогам.

Но как же нам добраться до рая? Что же это за путь? Вот ключевая фраза Иисуса, которую мы сегодня услышали: «Я есмь путь» (Ин 14,6). Иисус – это наш шанс взобраться на небеса. Следовать этим Путем – это значит вступить с Иисусом в живые отношения, это значит подражать Ему в любви; это значит следовать по Его стопам. И я, христианин, ты, христианин, каждый из нас, каждый из христиан, может спросить себя: каким путем я иду? Есть пути, которые не ведут в рай. Это пути мирские, пути самоутверждения и пути эгоистической власти. И есть путь Иисуса, путь смиренной любви, молитвы, кротости, доверия, служения другим. Это не путь моего особого положения; это путь Иисуса, главного Героя моей жизни. Следовать этим Путем, это значит день за днем идти вперед и говорить Ему: «Господи, что Ты думаешь об этом моем выборе? Как бы Ты поступил в этой ситуации? Как бы Ты вел Себя с этими людьми?». Для нас было бы очень полезно расспросить Иисуса, Который есть Путь, относительно указателей маршрута на Небеса. И пусть наша Владычица, Царица Небесная, поможет нам следовать за Иисусом, отверзшим для нас рай.

Перевод «Сибирской католической газеты»