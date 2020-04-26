Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Царица Небесная» в 3-е воскресенье Пасхального времени. 26 апреля 2020 г., трансляция из Папской библиотеки Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее Евангелие, столь актуальное в эти пасхальные дни, содержит повествование об учениках из Эммауса (Лк 24,13-35). Это история начинается и завершается в пути. Действительно, мы видим путешествующих учеников: они, огорченные печальным финалом земного служения Иисуса, покинули Иерусалим, намереваясь вернуться к себе домой, в Эммаус, для чего следовало пройти порядка одиннадцати километров. Путешествовали они днем, причем почти всё время шли по склону вниз. А потом мы видим их идущими обратно: те же одиннадцать километров, но уже в ночных сумерках и двигаясь по преимуществу в гору, и это – усталыми после непростого дневного пути.

Два путешествия: одно легкое – днем, а второе тяжелое – ночью. Тем не менее первое прошло в настроении уныния, а второе – в радости. В ходе первого путешествия путников сопровождал шагавший рядом с ними Господь, но они не узнавали Его. А в ходе второго они больше не видели Господа, зато ощущали Его близость. Во время своего первого путешествия они были расстроены и лишены надежды; во время второго спешили, чтобы поделиться с прочими учениками чудесной вестью о встрече с Воскресшим Иисусом.

Два столь разных путешествия первых учеников подсказывают нам, нынешним ученикам Иисуса, что перед нами расстилаются два противоположных маршрута: один для тех, кто поддается парализующим жизненным неудачам и впадает в скорбь, как те два ученика на пути в Эммаус; другой – для тех, кто ставит на первое место не себя самого и свои проблемы, а испытывающего нас Иисуса и братьев, ожидающих нашего посещения, ожидающих, что мы позаботимся о них. Вот он, переломный момент: перестать вращаться вокруг собственного «я», вокруг разочарований прошлого, рухнувших идеалов и многих других неприятных вещей, происшедших в нашей жизни. Необходимо оставить всё это и смело идти вперед, взирая на нечто несравненно более великое и реальное: на Иисуса, Который жив и любит меня.

Это и есть та великая реальность, в рамках которой мы можем сделать что-то полезное для других. Эта реальность подлинная, позитивная, солнечная и прекрасная! Вот в чём состоит разворот: перейти от мыслей о собственном «я» к реальности «моего Бога»; другими словами, перейти от «если бы» к безусловному «да». Что это значит конкретно? – Необходимо отказаться от «если бы»: «если бы Бог освободил нас», «если бы Он выслушал меня», «если бы события развивались так, как я того хотел», «если бы у меня было то или другое»… Нарекания по типу «если бы» – все они ненужные, бесплодные, они не помогают ни мне, ни другим. Эти наши «если бы» подобны «если бы» двух учеников, однако же те ученики сумели перейти к «да»: Да, Господь жив и идет рядом с нами! Да, немедленно, прямо теперь, а не завтра, мы снова отправимся в путь, чтобы свидетельствовать о Нём. Я могу делать это, потому что хочу сделать людей счастливыми, помочь им стать лучше, чем они есть теперь, потому что стремлюсь прийти на помощь многим людям. Да, я могу сделать всё это. Перейти от «если бы» к «да», от нареканий к радости и миру… Ведь всякий раз, когда нам доводится роптать, мы живем не в радости, а в унынии, пребываем в унылой атмосфере печали. Такая атмосфере несовместима с нормальным развитием. Нам совершенно необходимо перейти от «если бы» к «да», от нареканий к радости служения.

Каким же образом в душах учеников произошел этот переход от собственного «я» к Богу, от «если бы» к категоричному «да»? – Благодаря встрече с Иисусом. Двое идущих в Эммаус сначала открыли Ему свои сердца; потом слушали, как Он объясняет им Священное Писание; и, наконец, пригласили Его к себе домой. Эти три шага мы тоже можем сделать, можем повторить их в наших домах. Первый шаг – открыть свои сердца Иисусу, вверить Ему наши жизненные трудности, проблемы и разочарования, повергнуть к Его стопам все наши «если бы». Второй шаг –выслушать объяснения Иисуса, взять в руки Евангелие, прочитать сегодня тот самый фрагмент из 24-й главы Евангелия от Луки. Третий шаг – помолиться Иисусу, используя те же слова, что и упомянутые ученики: «Господи, останься с нами!». Останься со всеми нами, ибо мы нуждаемся в Тебе, чтобы обрести путь. Без Тебя мы в кромешной тьме.

Дорогие братья и сестры, мы в нашей жизни постоянно находимся в пути и в итоге становимся тем, к чему стремимся. Так выберем же путь Бога, а не путь собственного «я»; путь «да», а не путь «если бы». И убедимся, что не существует абсолютно ничего непредвиденного, не существует такого крутого подъема, не существует такой ночной тьмы, которые бы невозможно было преодолеть вместе с Иисусом. Пусть же Богородица, Матерь-Путеводительница, Которая, принимая Слово Божие, всей Своей жизнью ответила Ему «да», укажет нам путь!

Перевод «Сибирской католической газеты»