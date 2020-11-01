Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Всех Святых. 1 ноября 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня, в торжество Всех Святых, Церковь приглашает нас поразмышлять о Великом Уповании: Великом Уповании, основанном на Воскресении Христа. Христос воскрес, и мы тоже однажды будем с Ним! Мы будем с Ним! Святые и блаженные являются наиболее авторитетными свидетелями христианского упования, ибо они жили этим упованием на протяжении всего своего земного пути, вкушая радости и претерпевая страдания, воплощая на практике Заповеди Блаженства, кое им завещал Иисус и кое прозвучали в сегодняшнем Евангелии (Мф 5,1-12а). Евангельские заповеди блаженства – это, по сути, и есть путь к святости. Я бы хотел особым образом рассмотреть две из них: вторую и третью.

Вторая заповедь блаженства гласит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф 5,4). Эти слова на первый взгляд кажутся парадоксальными, поскольку слезы, скорбь – это прямая противоположность радости и счастью. Причины скорби многообразны: ими могут быть страдания и смерть, болезни, нравственных терзания, грехи и заблуждения; да и просто тяготы повседневной жизни со всеми ее превратностями, несовершенствами и проблемами, травмирующими нас неблагодарностью и непониманием. Иисус называет блаженными тех, кто скорбит при виде этой реальности, но при всём том уповает на Господа, уповает несмотря ни на что, укрывается под сенью Его. Эти люди не впадают в безразличие, не ожесточаются сердцем, хотя им и больно. Они терпят и уповают на утешение Божие. И поэтому им хорошо уже в этой жизни.

Провозглашая третью заповедь блаженства, Иисус говорит: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф 5,5). Братья и сестры, это кротость! Кротость, характерная для Иисуса, сказавшего о Себе Самом: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф 11,29). Кроткие – это люди, умеющие ограничивать себя, чтобы тем самым оставить пространство другому, ближнему. Они умеют слушать ближнего, с уважением относятся к его образу жизни, к его потребностям и нуждам. Они не позволяют себе подавлять или унижать ближнего, они не превозносятся, не стремятся доминировать. Они не навязывают любой ценой свои идеи, они готовы поступиться своими интересами, если это наносит ущерб ближним. Эти люди, зачастую недооцененные миром с его эгоистической ментальностью, напротив, имеют великую ценность в глазах Бога. Бог передает им в наследство Землю Обетованную, то есть Жизнь Вечную. И это блаженство тоже начинается здесь, внизу, и исполняется во Христе. Как у нас обстоит дело с кротостью? В наше время во всём мире столь много агрессии, ее много и в повседневной жизни. И нашей первой реакцией сплошь да рядом становится агрессия или готовность огрызнуться. Но нам необходима кротость, чтобы продвинуться на пути к святости. Выслушивать, проявлять уважение, а не нападать – это и есть кротость.

Дорогие братья и сестры, избрать целомудрие, кротость и милосердие; решиться вверить себя Господу в нищете духа и с плачем; посвятить себя делу справедливости и мира – поступать так, значит воспротивиться духу мира сего, восстать против культуры обладания, бессмысленного веселья, высокомерного отношения к слабым. Этим путем Евангелия проследовали святые и блаженные. Сегодняшнее торжество Всех Святых напоминает нам о всеобщем призвании к святости и о личном призвании к святости каждого из нас. Оно же предлагает нам выбрать свой конкретный маршрут, поскольку у каждого человека его путь к святости имеет уникальный и неповторимый характер. Достаточно только вспомнить о неисчерпаемом изобилии духовных даров, присущих разным святым, о бесконечном разнообразии их биографий. Святые совсем не одинаковы: они не похожи друг на друга; у каждого из них свое выражение лица; святость каждого из них отмечена печатью их индивидуальности. Такой будет и святость любого из нас, вот только для этого нам необходимо избрать кротость, кротость и еще раз кротость. Только так мы сможем стяжать святость.

И у этой огромной семьи верных учеников Христа есть Матерь, Дева Мария. Мы почитаем Ее, величая титулом «Царицы Всех Святых», но Она прежде всего Матерь: Матерь, Которая научает всех нас с любовью принимать Ее Сына и следовать за Ним. Так пусть же Она поможет нам стремиться к святости, странствуя по пути блаженств.

Перевод «Сибирской католической газеты»