Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 5-е воскресенье Великого Поста. 21 марта 2021 г., Библиотека Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В это пятое воскресенье Великого Поста на Литургии слова нам предложено Евангельское чтение, в коем святой апостол Иоанн пересказывает эпизод, имевший место в последние дни земной жизни Христа, незадолго до Страстей (Ин 12,20-33). Иисус пришел в Иерусалим на праздник Пасхи, а несколько заинтересовавшихся Им эллинов выразили пожелание встретиться с Ним. Они подошли к апостолу Филиппу и сказали: «Мы хотим видеть Иисуса» (Ин 12,21). «Мы хотим увидеть Иисуса». Давайте запомним эту фразу: «Мы хотим видеть Иисуса». Филипп сообщил об этом Андрею, и они оба рассказали об этом Учителю. В прошении, прозвучавшем из уст эллинов, отзываются эхом многочисленные мольбы, обращенные к Церкви везде и во все времена из уст самых разных людей: «Мы хотим видеть Иисуса».

И как же Иисус отвечает на эту мольбу? Заставляя нас задуматься. Он произносит: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому… Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода»(Ин 12,23-24). Эти слова, на первый взгляд, не имеют никакого отношения к просьбе эллинов. На самом же деле в них дан ответ непревзойденной глубины. По сути, Иисус дает понять, что по отношению к любому желающему «увидеть» Его человеку Он – сокровенное «зерно», готовое на смерть, чтобы принести много плода. Он хочет сказать: если вы хотите познать Меня, если вы хотите понять Меня, взгляните на пшеничное зерно, разлагающееся в земле, чтобы произвести колос. А если перейти от аллегории к реальности, то взгляните на Крест.

Итак, первое, что нам приходит в голову – это образ Креста. Именно Крест на протяжении многих веков являлся основным символом христианства как такового. Да и в наши дни, что первым бросится в глаза желающим «увидеть Иисуса», особенно если они проживают в странах и принадлежат к культурам, в которых христианство малоизвестно? Что они увидят в первую очередь? С каким знаком они чаще всего имеют дело? Это распятие, крест. В церквях, в домах христиан и на груди у них. Важно, однако, чтобы символ соответствовал сути: крест просто обязан выражать любовь, служение, безоговорочную самоотдачу: только так он действительно становится «древом жизни», изливающим изобилие жизни.

Также и сегодня многие люди, часто не говоря об этом вслух, тем не менее очень хотели бы «увидеть Иисуса», встретиться с Ним, познакомиться с Ним поближе. Мы сознаём, какая огромная ответственность возложена на нас как на христиан, возложена на наши общины. Мы призваны сформулировать свой ответ в свидетельстве проводимой в служении жизни, стиль которой напоминает стиль Бога – близость, сострадание и нежность – и реализуется в самопосвящении. Это означает сеять семена любви не мимолетными словами, а конкретными, простыми и смелыми поступками, не теоретическими суждениями, а жестами любви. Со Своей стороны, Господь, изливая благодать, дает нам возможность плодоносить, даже если почва нашей души высыхает из-за недопонимания, трудностей, гонений или требований мнимо моралистического законничества и неумолимого ригоризма. Это бесплодная почва. Но именно тогда, среди испытаний и одиночества, когда брошенное в землю зерно умирает, пробиваются ростки новой жизни, и они обязательно принесут плод в свое время. Как раз в этом переплетении жизни и смерти мы познаём подлинную радость и истинную плодотворность любви, которая, я повторяю это еще раз, обязательно должна быть реализована в «стиле Бога»: через близость, сострадание и нежность.

Так пусть же Дева Мария поможет нам верно следовать за Иисусом, решительно и в радостном расположении духа вступать на пути служения, так чтобы любовь Христова становилась видимой во всех наших поступках, в конечном счете проникая собой всю нашу повседневную жизнь.

Перевод «Сибирской католической газеты»