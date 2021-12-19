Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 4-е воскресенье Адвента. 19 декабря 2021 г., площадь Св. Петра

Добрый день, дорогие братья и сестры!

Евангелие сегодняшней Литургии – Литургии четвертого воскресенья Адвента – повествует о посещении Марией Елизаветы (Лк 1,39-45). Услышав от ангела благую весть, Богородица не остается дома, размышляя о случившемся и обдумывая возникшие в связи с этим проблемы и возможные подводные камни. А как же иначе: ведь Она, бедняжка, и не знала, что делать с этой новостью, да еще в обстоятельствах, продиктованных культурой того времени… Она была растеряна, не понимала… Но дело обстояло прямо противоположным образом: Мария первым делом подумала о той, кто здесь и сейчас нуждается в помощи. Вместо того, чтобы позволить вновь возникшим проблемам без остатка поглотить Себя, Она думает о странных и вызывающих удивление вещах: о Своей родственнице Елизавете, которая забеременела, будучи в преклонных годах. Мария тут же пускается в путь, не смущаясь трудностями предстоящего путешествия. Таким сильным было то внутреннее побуждение, которое потребовало от Нее встать рядом и помочь. Дорога была долгой, а автобусы в то время не ходили, так что Марии пришлось преодолевать километр за километром исключительно пешком. Она шла, чтобы помочь. Как и чем помочь? Помочь, делясь Своей радостью. Мария дарит Елизавете радость Иисуса, радость, которую Она принесла в Своем сердце и в Своем чреве. Мария, придя к Елизавете, громко заявляет о Своих чувствах, и это изъявление чувств выливается в молитву – это гимн «Величит душа Моя Господа…», который мы все прекрасно знаем. В евангельском тексте сказано, что Богоматерь «встала и пошла с поспешностью» (Лк 1,39).

Она встала и пошла. В оставшиеся последние дни Адвента мы будем руководствоваться этими двумя глаголами. Встать и поспешно идти: вот два действия, произведенные Марией, и их же Она предлагает совершить и нам в преддверии Рождества. Прежде всего, нужно встать и собраться. Богородице событие Благовещения сулило непростые времена: неожиданная беременность едва ли могла найти понимание у Ее окружения; Ей, по нравам того времени, могло угрожать даже суровое наказание вплоть до побиения камнями. Сколько же у Марии было проблем и забот! И, несмотря ни на что, Она не унывала, ни в малой степени не унывала. Напротив: Она встала и собралась. Она взирала не на собственные проблемы, а на Бога. Она думала не о том, к чьей помощи прибегнуть, а о том, кому может помочь Она Сама! Да Она и всегда думала в первую очередь о нуждах других людей. Мария всегда занята нуждами других. Точно так же Она поведет Себя на свадьбе в Кане Галилейской, заметив, что за столом не хватает вина. Это не Ее проблема, это проблема других людей, но именно Мария обращает на нее внимание и ищет ее решения. Мария всегда думает о других. Она думает также и о нас.

Так научимся же у Богоматери этой реакции: вставать, особенно в таких ситуациях, в которых трудности угрожают нас раздавить. Нужно встать, нужно подняться, чтобы не увязнуть в проблемах, чтобы не впадать в жалость к себе самому или в парализующее уныние. Почему шанс подняться у нас имеется всегда? Потому что Всемогущий Бог всегда готов помочь нам подняться, если только мы обратимся к Нему. И потому нам следует решительно отбросить весь терзающий нас негатив, отбросить все блокирующие нас изнутри страхи, отбросить всё, что мешает нам идти вперед. А потом мы поступим так же, как поступила Мария: оглядимся вокруг и определим того, кому мы можем помочь! Может быть, это будет знакомый мне пожилой человек, которому я смогу оказать какую-то услугу или просто составить компанию? Задумайтесь о такой возможности. Сделать кому-то что-то доброе, позвонить по телефону… Могу я кому-то помочь? Нужно встать и начать помогать. Помогая ближним, мы тем самым выбираемся из лабиринта собственных проблем.

Второй глагол, которым в Евангелии охарактеризован образ действий Марии, – это спешить. Это не значит, что следует действовать второпях, вовсе нет. Напротив, это означает проходить отмеренный нам путь твердым шагом, с уверенностью смотреть в будущее, не волочить ноги, не любить жаловаться – именно привычка жаловаться разрушает массу жизней, ибо пока человек жалуется да жалуется, его жизнь проходит да проходит. Тот, кто привык жаловаться, обычно всегда ищет вокруг себя виноватых. Направляясь к дому Елизаветы, Мария шагает бодро и уверенно, как человек, чьи сердце и жизнь полны Бога, полны исходящей от Него радости. Итак, давайте спросим самих себя, и это будет нам очень полезно: как выглядит моя «походка»? Активен ли я или пребываю в меланхолии, грусти? Широко шагаю, не теряя упования, или то и дело останавливаюсь, чтобы пожалеть себя? Если мы будем предаваться нудному ворчанию или пустой болтовне, то едва ли сможем хоть кому-нибудь «принести Бога». Скорее принесем только горечь и тьму. Вот почему весьма полезно культивировать у себя здоровое чувство юмора по примеру святых Томаса Мора и Филиппа Нери. Мы вполне можем попросить Господа об этой благодати, о благодати здорового чувства юмора – этот дар приносит столько пользы! И давайте будем помнить: первое доброе дело, которое мы можем сделать для нашего ближнего, – это показать ему собственную лучащуюся уверенностью и улыбкой физиономию. Таким образом мы доставим ближнему ту радость встречи с Иисусом, которую Мария принесла Елизавете.

И пусть Богородица возьмет нас за руку и поможет нам встать, собраться и поспешно проследовать навстречу грядущему Рождеству!

Перевод «Сибирской католической газеты»