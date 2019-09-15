Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 24-е Рядовое воскресенье. 15 сентября 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее Евангелие (Лк 15,1-32) начинается с нареканий «некоторых» по адресу Иисуса при виде Его общения с мытарями и грешниками. «Он принимает грешников и ест с ними» (Лк 15,2) — слышатся язвительные реплики. На самом же деле эти слова содержат величайшее откровение: Иисус принимает грешников и ест с ними! Так ведь бывает и с нами в ходе каждой святой Мессы в любой церкви: Иисус рад приветствовать нас за Своим столом, на котором отдает нам Себя Самого. Это слова, которые нам следовало бы написать на дверях наших храмов: «Здесь Иисус принимает грешников и приглашает их к Своему столу». А в евангельском тексте Господь отвечает критикам тремя чудесными притчами, иллюстрирующими Его заботу о тех, кто, казалось бы, далек от Него.

Лейтмотивом первой притчи является вопрос: «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?»(Лк 15,4). Кто из вас? На самом деле разумный человек этого не сделает: он дважды всё просчитает и пожертвует одной овцой, чтобы сохранить девяносто девять. Однако же Бог не опускает рук: в Его сердце живешь именно ты, еще не познавший всей красоты Его любви; ты, еще не поместивший Иисуса в центр всей своей жизни; ты, неспособный преодолеть свой грех; ты, возможно из-за всего плохого, случившегося в твоей жизни, не верующий в любовь.

Во второй притче тебя уподобляют мелкой монете, с которой, тем не менее, хозяин не готов расстаться, а потому упорно пытается отыскать ее. Этим он свидетельствует, что ты являешься значимым в его глазах, ты уникален в своем роде и неповторим. Никто не может занять твое место в сердце Бога. Это — только твое место и никто другой не сможет там тебя заменить; никто не заменит меня в сердце Божьем.

В третьей притче на сцене появляется отец, ожидающий возвращения блудного сына: Бог ждет нас и при этом не разочаровывается и не теряет надежды. Ведь мы, каждый из нас, как раз и являемся тем вновь принятым сыном, являемся той найденной монетой, той найденной овцой, которую хозяин взвалил на плечи. Господь терпеливо ожидает, когда же мы наконец убедимся, что Он нас любит. А ты говоришь: «Ведь я сделал так много зла». Не бойся: Бог любит тебя и хорошо знает, что только Его любовь способна изменить твою жизнь.

Но эта безграничная любовь Божия к нам, грешникам, в коей заключена сама сущность Евангелия, может быть отвергнута. Именно так поступает старший сын из притчи. Он не вникает в этот момент любви Господа. Господь остается для него всего лишь господином, а не отцом. И мы тоже рискуем впасть в подобное заблуждение: веровать в такого Бога, Который скорее строг, чем милосерд; Который склонен сокрушать зло силой, а не прощением. Нет, наш Бог спасает любовью, а не силой; предлагая Себя, а не навязывая. Но старший сын, который не принимает отцовского милосердия, совершает еще большую ошибку: он считает себя праведным и судит обо всём через призму своей праведности. Потому-то он возмущается при виде вернувшегося брата и упрекает отца: «Когда пришел этот сын твой…, ты заколол для него откормленного теленка» (Лк 15,30). «Этот сын твой»: не называет возвратившегося своим братом, но «твоим сыном». Таким же образом и мы серьезно заблуждаемся, если считаем себя праведными, а недостойными — других людей. Нельзя веровать, будто это мы хорошие, ведь мы сами по себе, без помощи всеблагого Бога, не в состоянии одолеть зло.

Как же нам одолеть зло? Принимая прощение Бога и прощение братьев. Это происходит всякий раз, когда мы приступаем к исповеди: там мы обретаем Отчую любовь, коей упраздняется наш грех. Грех попросту исчезает, Бог забывает о нём. Бог, прощая, как бы «теряет память», забывает наши грехи. Бог так добр с нами! Он совсем не такой, как мы, кое заявив «ничего не случилось», при первой же возможности вспоминаем о прошлых обидах. Нет! Бог изглаживает зло, внутренне обновляет нас и, тем самым, пробуждает в нас радость, а не печаль, водворяет в наших сердцах не тьму и не подозрения, а радость. Дерзайте: если мы с Богом, никакому греху не может принадлежать последнее слово! Так пусть же Дева Мария, умеющая разрешать все жизненные проблемы, избавит нас от мыслей о том, будто мы являемся праведными, и поможет нам почувствовать острую потребность в возвращении к Господу, ожидающему нас, чтобы нас простить.

Перевод «Сибирской католической газеты»