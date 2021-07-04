Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 14-е воскресенье Рядового времени. 4 июля 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие этого воскресенья (Мк 6,1-6) повествует нам о неверии в Иисуса Его односельчан. После успешных проповедей в других селениях Галилеи Иисус вернулся в Назарет, где Он провел Свое детство и юность в доме Марии и Иосифа. И в очередной шабат Он выступил с проповедью в синагоге. Но у собравшихся на молитву жителей Назарета всё происходящее вызвало, скорее, недоумение: «Откуда у Него эта мудрость? Разве Он не плотник, сын плотника и Марии – наших соседей, которых мы все хорошо знаем?» (ср. Мк 6,1-3). Столкнувшись с таким приемом, Иисус отвечает пословицей, содержащей «народную мудрость»: «Не бывает пророк без чести, если только не в стране своей, среди родственников своих и в доме своем» (Мк 6,4). В истинности этого утверждения нам самим не раз приходилось убедиться…

Давайте задумаемся, почему односельчане Иисуса именно так отнеслись к Нему? Можно было бы сказать, что они знали Иисуса, но так и не сподобились узнать Его. Есть разница между формальным знанием и истинным познанием сути чего-либо. Принимая во внимание это различие, нам придется согласиться, что обладание какой-то информацией о конкретном человеке, обладание сложившимся мнением о нём, знание того, что об этом человеке говорят окружающие, возможность время от времени с данным человеком общаться – всего этого всё-таки недостаточно, чтобы по-настоящему понять человека. Всё это формальное знание, поверхностное, от которого ускользает личная уникальность. Здесь нас подстерегает серьезный соблазн: мы напрасно думаем, что знаем что-то существенное об этом, формально нам знакомом человеке. А бывает и хуже: мы начинаем пользоваться ярлыками и клише, помещаем встреченного нами человека в тесную камеру наших предубеждений. Односельчане Иисуса знали Его уже тридцать лет, и как раз поэтому считали, что знают Его достаточно хорошо. «Но разве это не тот мальчик, который вырос буквально на наших глазах, сын плотника и Марии? Так откуда же у Него всё это?». В конечном счете, земляки Иисуса ни в малой мере не поняли, Кто стоит перед ними, не поняли, Кем на самом деле был Иисус. Они остановились на внешнем и поверхностном, не удосужившись проникнуть в глубину, а потому и не приняли новых черт в облике «хорошо знакомого им» Иисуса.

И здесь мы наконец касаемся истинной сути проблемы: там, где удобство привычек и диктатура предрассудков берет над нами верх, нам бывает крайне трудно воспринимать что-то новое, искренне чему-то новому удивляться. Нам хочется всё контролировать, и мы делаем это через свое заранее заданное отношение, через свои предубеждения… Сплошь да рядом мы считаем ценным и в своем собственном опыте, и во встреченных нами людях только то, что соответствует нашим собственным представлениям и сложившемуся у нас образу мышления. Мы отрицаем саму возможность пересмотра привычного. Всё это касается и наших отношений с Богом: мы, верующие с «многолетним стажем», думаем, что уже очень многое знаем об Иисусе, да вообще практически всё знаем о Нём, а потому нам достаточно повторять о Нём одно и то же – повторять это всегда и во всех обстоятельствах. А Богу этого мало! Без открытости навстречу новому, без открытости – слушайте внимательно! – навстречу «Божиим сюрпризам», без умения удивляться сама наша вера становится «нудной литанией», которая постепенно превращается в рутину, превращается в привычку, социальную привычку.

Я произнес это слово – удивление. А что такое удивление? Удивление, изумление случается там и тогда, когда мы встречаем Бога Живого. «Я встретил Господа!». В Евангелиях имеются многочисленные свидетельства того, как были удивлены, поражены люди, встретившие на своем жизненном пути Иисуса. Именно эти люди по-настоящему узнали Его! И нам следует спросить самих себя: удивляемся ли мы, бываем ли поражены при встрече с Богом? Удивление, изумление – это своего рода гарантийный сертификат, подтверждающий подлинность встречи.

Так почему же односельчане Иисуса так и не приняли Его, не признали Его, не уверовали в Него? Почему? В чём причина? Коротко говоря, причиной был сам парадокс Боговоплощения. Оппоненты Иисуса не были посвящены в тайну Боговоплощения и не принимали эту тайну. Они попросту не знали ее. Она не проникла в их сознание. Им казалось невероятным и прямо возмутительным то, что Бесконечный Господь проявляет Себя в ограниченности плотского существа, что Сын Божий может быть вместе с тем сыном плотника, что Божественное может быть сокрыто в человеческом, что Бог может прийти к нам через человеческую личность, через ее слова и дела. Вот он, шокирующий парадокс: воплощение Бога, конкретность Бога, «повседневная жизнь» Бога. Бог конкретизировал Себя в человеке, в Иисусе из Назарета. Бог стал нашим спутником на жизненном пути, Он стал одним из нас. «Ты – один из нас», – это мы по праву можем сказать Иисусу. Какие прекрасные слова! Как это прекрасно, что один из нас понимает нас, сопровождает нас, прощает нас, бесконечно любит нас! На самом деле абстрактный, далекий Бог бывает более удобен: Он «не встревает» в конкретные человеческие ситуации, Он довольствуется формальной верой – верой, далекой от жизни, от животрепещущих проблем, от социальной проблематики. Или же нам хотелось бы иметь дело с «Богом спецэффектов» – с таким Богом, Который творит что-то из ряда вон выходящее, вызывающее сильный эмоциональный всплеск. А вместо этого, дорогие братья и сестры, Бог уничижил Себя: Бог предстал перед нами смиренным, нежным, сокровенным, но в то же время предельно близким – Богом, согласившимся вместить в Себя «нормальность» нашей повседневной жизни.

Нам угрожает та же опасность, что и современникам Иисуса, – мы рискуем не узнать проходящего мимо Бога! Я здесь процитирую замечательные слова святого Августина: «Я боюсь проходящего мимо Господа Бога». Но чего же конкретно ты, Августин, боишься? «Я боюсь не узнать Его. Я боюсь Господа проходящего мимо: Timeo Dominum transeuntem«. Мы частенько не узнаём Его, больше того, Он нас временами шокирует, но, всё-таки, мы всем сердцем стремимся погрузиться в реальность «Бога, проходящего мимо».

И теперь помолимся, попросим Богородицу, с радостью принявшую тайну Бога, реализованную в повседневности Назарета, чтобы наши глаза и сердца освободились от предвзятости, чтобы они открылись изумлению. «Господи, сделай так, чтобы мы смогли встретиться с Тобой!». И когда мы встречаемся с Господом, нас охватывает изумление. Мы встречаемся с Богом в самых обычных ситуациях. Так пусть же наши глаза будут способны заметить «Божьи сюрпризы», распознать смиренное и сокровенное присутствие Господа в гуще повседневной жизни!

Перевод «Сибирской католической газеты»