Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 1-е воскресенье Великого Поста. 10 марта 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие этого первого воскресенья Великого Поста (Лк 4,1-13) повествует об искушении Иисуса в пустыне. После сорокадневного поста Его трижды искушал дьявол. Сначала он призвал Иисуса превратить камень в хлеб (Лк 4,3); затем показал с высоты все царства мира и пообещал помочь стать сильным и славным Мессией (Лк 4, 5-6); потом вознес на вершину Иерусалимского храма и предложил броситься вниз, чтобы таким эффектным образом продемонстрировать свою божественную силу (Лк 4,9-11). Три искушения указывают на три пути, которые мир обычно предлагает, обещая большой успех; три пути, цель которых — обмануть нас. Это жажда обладания (иметь, иметь и еще раз иметь), жажда славы и инструментальное использование Бога.

Путь жажды обладания. Дьявол охотно прибегает к этой коварной логике. Он начинает с эксплуатации естественной и законной потребности в питании, жизни, самореализации, счастье, пытаясь навести нас на мысль, что всё это возможно без Бога, более того, возможно только вопреки Ему. Но Иисус не соглашается с ним, Он говорит: «Не хлебом одним будет жить человек» (Лк 4,4). Прибегнув к аллюзии на длительное путешествие избранного народа сквозь пустыню к Земле Обетованной, Иисус настаивает на своем желании с полным упованием предаться Отчему Провидению, неизменно заботящемуся о детях Своих.

Второе искушение: путь человеческой славы. Дьявол говорит: «Если ты поклонишься мне, то всё будет твое»(Лк 4,7). В погоне за личным самоутверждением можно потерять всё: лишиться личного достоинства, позволить растлить себя золотым тельцом, успехом и властью… Мы опьяняем себя пустой, скоропреходящей радостью. Мы впадаем в гордыню, которая также скоро оказывается несостоятельной. Посему Иисус отвечает: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи»(Лк 4,8).

Третье искушение: инструментальное использование Бога для достижения собственных целей. Дьяволу, цитирующему Священное Писание, подстрекающему Иисуса потребовать от Бога чрезвычайных чудес, Тот вновь противопоставляет твердую решимость: предстоять Богу смиренно и с упованием. «Сказано: не искушай Господа Бога твоего» (Лк 4,12). Таким образом Он отвергает, возможно, самое изысканное искушение: «привлечь Бога на свою сторону», испрашивая у Него помощи в делах, которые нужны лишь за тем, чтобы удовлетворить собственное тщеславие.

Всё это пути, которые порой соблазняют нас иллюзией удачи и счастья. Но на самом деле они совершенно чужды образу действий Бога. Больше того, они отдаляют нас от Него, ибо являются делами сатаны. Иисус, лично вступая в конфронтацию с подобными искушениями, трижды торжествует над ними, демонстрируя абсолютную верность воле Отца. Он указывает и нам средства для такого рода победы. Это — духовная жизнь, вера в Бога, упование на Его любовь, уверенность в том, что Бог нас любит, что Он является нашим заботливым Отцом. Так мы сможем победить любое искушение. Но есть еще один момент… Я хотел бы обратить внимание на один интересный момент. Иисус, столкнувшись с происками искусителя, не вступает с ним в диалог, а отвечает на все три вызова только цитируя слово Божие. Этим Он хочет сказать нам, что с дьяволом не ведут диалог, ему отвечают словом Божиим.

Так используем же время Великого Поста как «время благоприятное», чтобы очиститься, чтобы познать утешительное присутствие Бога в нашей жизни. И пусть материнское предстательство Девы Марии, иконы абсолютной верности Богу, поддерживает нас на нашем пути, помогая нам во всех ситуациях отвергать зло и выбирать добро.

Перевод «Сибирской католической газеты»