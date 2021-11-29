Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 1-е воскресенье Адвента. 28 ноября 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие литургии первого воскресенья Адвента, то есть первого воскресенья подготовки к Рождеству, повествует о пришествии Господа в конце времен. Иисус упоминает об опустошительных катастрофах и бедствиях, но при этом призывает нас не бояться. Почему? Потому что всё будет хорошо? Нет, не поэтому, но потому, что Он придет. Иисус пообещал вернуться, и Он непременно придет. Он говорит так: «Восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк 21,28). Как же приятно услышать это слово ободрения: призыв встать и поднять голову, потому что именно в те моменты, когда кажется, будто всё кончено, Господь приходит, чтобы спасти нас. Необходимо с радостью ожидать Его, даже оказавшись в самом средоточии невзгод, в экзистенциальных кризисах и в драмах истории. Ожидайте Господа. Но как нам поднять голову, чтобы не быть при этом раздавленными проблемами, страданиями, поражениями? Иисус указывает нам путь, убедительно предостерегая: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались… Бодрствуйте на всякое время и молитесь» (Лк 21,34.36).

«Бодрствование», бдительность. Остановимся на этом важном аспекте христианской жизни. Из слов Христа следует, что бдительность связана со вниманием: будьте сосредоточены, бдительны, не отвлекайтесь, то есть бодрствуйте! Быть бдительным – это значит не позволять своему сердцу лениться, а своей духовной жизни деградировать до посредственности. Будьте бдительны, чтобы не превратиться в «спящего христианина», – а мы знаем: многие христиане спят, многие христиане поддаются наваждению обмирщения. Это христиане лишенные духовного энтузиазма, лишенные ревности и искренности в молитве: они молятся, как попугаи повторяя заученные слова, без мысли о миссии, без рвения, без страсти к проповеди Евангелия. Это христиане, чей взгляд всегда обращен на самих себя, они не в состоянии заглянуть за горизонт. А это, в свою очередь, ввергает в «спячку»: всё в жизни идет по инерции, в ней преобладает апатия, безразличие ко всему, кроме того, что затрагивает нас непосредственно. Печально, если наша жизнь именно такова. В такой жизни нет места счастью.

Нам необходимо оставаться бдительными, чтобы не впадать в рутину, чтобы не быть поглощенными «заботами житейскими», как говорит об этом Иисус (Лк 21,34). Между тем, жизненные обстоятельства частенько давят на нас. Поэтому сегодня самое время спросить себя: что именно отягощает мое сердце? Что тяготит мой дух? Что заставляет меня удобно устраиваться «в кресле лени»? Печально, когда христиане «разваливаются в кресле»! Какие немощи ввергают меня в паралич? Какие пороки, какие слабости пригибают меня к земле и не дают поднять голову? Готов ли я разделить с братьями их ношу или же проявляю полное равнодушие к их проблемам? Весьма полезно задавать себе такого рода вопросы, поскольку именно они помогают уберечь свое сердце от скуки. Но вы скажете: «Отец, а ну-ка объясни нам: что такое скука?». Скука – это великий враг духовной жизни, прежде всего христианской жизни. Скука – это духовная лень, которая наваливается на нас, повергает нас в уныние, лишает нас вкуса к жизни и желания хоть что-то сделать. Это дух отрицания, это злой дух, способный парализовать душу, отобрать у нее способность радоваться. Всё начинается с того, что нас поражает уныние, лишая нас чувства радости. В Книге Притчей сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Притч 4,23). Хранить сердце – это означает быть бдительным, быть бдительным! Бодрствуйте, храните свое сердце!

И давайте добавим еще один важный ингредиент: секрет бдительности – это молитва. И в самом деле, Иисус призывает: «Бодрствуйте на всякое время и молитесь» (Лк 21,36). Именно молитва поддерживает светильник нашего сердца в состоянии горения. Мы ощущаем это со всей отчетливостью прежде всего в те моменты, когда остывает наш энтузиазм, а молитва опять разжигает его, возвращая нас к Богу, к Средоточию всех вещей. Молитва пробуждает душу от сна и концентрирует ее на самом главном, на цели нашего существования. Даже в самые занятые делами дни нам не следует пренебрегать молитвой. Весьма полезной будет сердечная молитва, часто повторяющиеся краткие восклицания. Например, в период Адвента можно выработать у себя привычку постоянно повторять: «Гряди, Господи Иисусе». Повторять постоянно эти несколько слов: «Гряди, Господи Иисусе». Адвент – это чудесное время, время подготовки к Рождеству: мы представляем себе, как будет выглядеть Вертеп; планируем, как будем праздновать Рождество. Так воскликнем же от всего сердца: «Гряди, Господи Иисусе, гряди». Давайте будем повторять эту молитву на протяжении всего дня, и тогда наша душа не утратит бдительности! «Гряди, Господи Иисусе» – это та молитва, которую мы теперь произнесем три раза все вместе. «Гряди, Господи Иисусе», «Гряди, Господи Иисусе», «Гряди, Господи Иисусе».

А теперь помолимся Богородице: пусть Она, бодрствующая в сердце Своем и ожидавшая Господа, сопроводит нас на пути Адвента.

Перевод «Сибирской католической газеты»