Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 1-е воскресенье Адвента. 1 декабря 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня, в первое воскресенье Адвента, начинается новый литургический год. На протяжении этих четырех недель Адвента Литургия поведет нас навстречу празднованию Рождества Иисуса, напоминая о том, что на самом деле Он приходит в нашу жизнь ежедневно, а вернется во славе в конце времен. Уверенность в этом помогает нам с упованием смотреть в будущее, и именно к этому призывает нас пророк Исаия, чей богодухновенный глас будет сопровождать нас на всём адвентовом пути.

В сегодняшнем первом чтении Исаия пророчествует, что «в последние дни гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы» (Ис 2,2). Храм Господень в Иерусалиме представлен здесь как «точка сборки» и встречи всех народов. По Своем воплощении Сам Сын Божий Иисус явил Себя в качестве истинного Храма. В этой связи яркое видение Исаии следует понимать как Божественное обетование, побуждающее нас отправиться в паломничество, выйти навстречу Христу – Смыслу и Цели всей истории человечества.

Те, кто алкают правды, вполне могут утолить свою жажду, проследовав по пути Господа; между тем как зло и грех рождаются в ситуации, когда отдельные люди или социальные группы полагают, будто предпочтительней следовать по путям, определяемым эгоистическими интересами, которые провоцируют конфликты и войны. Адвент – это время благоприятное прежде всего для того, чтобы радушно принять приближение Иисуса: Он приходит к нам в качестве Посланника мира, указующего нам Божии пути.

В сегодняшнем Евангелии Иисус призывает нас быть готовыми к Его пришествию: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Мф 24,42). «Бодрствовать» в данном случае – это не значит в физическом смысле не спать и держать глаза открытыми. Это значит держать свое сердце свободным и правильно расположенным, то есть готовым к дару и служению. Вот что значит бодрствовать! Тот сон, от которого нам нужно поскорее пробудиться, состоит из равнодушия, суеты, неспособности выстраивать подлинно человеческие отношения, неумения разделить с одиноким, всеми оставленным, больным братом его тяжкое бремя.

Ожидание грядущего Иисуса подразумевает усилия, направленные на то, чтобы бодрствовать. Речь идет в первую очередь о том, чтобы восхищаться деяниями Бога, преподносимыми Им сюрпризами, чтобы жертвовать Богу, признавая везде и во всём Его приоритет. Бодрствовать конкретным образом – это значит быть внимательными к нашим переживающим затруднения ближним, это значит позволить их проблемам тронуть нас, не дожидаясь, пока испытывающие эти проблемы люди сами попросят о помощи, но учась действовать на опережение – так, как Бог неизменно поступает с нами.

Так пусть же Мария Дева, всегда бодрствующая Матерь Надежды, ведет нас по этому пути, помогая нам вознести свой взор к «горе Господней», то есть к образу Иисуса Христа, привлекающего к себе всех без исключения людей и все без исключения народы.

Перевод «Сибирской католической газеты»