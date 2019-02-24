Слово Папы Франциска на Мессе, завершившей встречу «Защита несовершеннолетних в Церкви»

В заключительной речи, произнесенной по окончании св. Мессы 24 февраля с.г., коей завершилась встреча на тему «Защита несовершеннолетних в Церкви», Папа Франциск подчеркнул «повсеместный и исконный» характер позорного феномена сексуального насилия и перечислил основные измерения, в которых Церковь будет осуществлять свою законодательную деятельность, чтобы эффективно противостоять подобным злоупотреблениям в среде духовенства. «Повсеместность этой раны, хотя и подтверждает свою проблемность в нашем обществе вообще, нисколько не умаляет, однако, своего ужаса, если она имеет место внутри Церкви. Бесчеловечность феномена на мировом уровне становится еще более глубокой и вопиющей в Церкви, ибо контрастирует с ее нравственной авторитетностью и этической определенностью», — сказал он.

По словам Папы, духовное лицо, позволяющее себе попасть в плен своей слабой человеческой натуры или психической болезни, становится «орудием дьявола». Понтифик со всей определенностью подтвердил, что каждый выявленный в Церкви случай сексуального злоупотребления будет рассматриваться с максимальной серьезностью. «В оправданном возмущении общественности вокруг подобных случаев Церковь усматривает отражение гнева Самого Бога, Коего предали и Коего унизили эти неверные духовные лица», — подчеркнул он. Франциск заметил, что сексуальные злоупотребления – это «всегда результат злоупотребления властью» и «перед лицом такого большого количества идолопоклоннического принесения детей в жертву божкам власти, денег, гордыни и высокомерия недостаточно эмпирических объяснений», поэтому необходимо отыскать глубинный смысл этих преступлений. Задача Церкви будет состоять в том, чтобы выслушивать, охранять, защищать и заботиться о несовершеннолетних, ставших жертвами насилия, тех, кто был использован, а потом забыт. «Чтобы достичь этой цели, Церковь призвана встать выше всех идеологических полемик и трюков некоторых журналистов, которые часто используют драму этих детей в своих корыстных целях», — констатировал Предстоятель Вселенской Церкви. По убеждению Святейшего Отца, настало время дать Церкви единообразные директивы, избегая двух недопустимых крайностей: склонности к уходу в самооправдание, к которому может подталкивать чувство вины за ошибки прошлого, и к глухой обороне против обвинений, неспособной трезво взглянуть на причины и последствия совершенных тяжких преступлений.



Подводя итог своим размышлениям, Франциск привел конкретный перечень измерений, в которых Церковь выступит с законодательными инициативами. Защита детей от любой формы психологического или физического насилия будет главной целью любой из этих инициатив. Для этого, убежден Папа, необходимы изменения в менталитете и отход от оборонительно-наступательной тактики. Перед нашими глазами должны стоять лица невинных жертв, а в нашей памяти звучать слова Христа: «Горе тому человеку, через которого приходит искушение!»(МФ 18,7), убежден Понтифик. Отныне каждый случай сексуального насилия в Церкви будет рассматриваться с «безупречной серьезностью». «Церковь никогда не будет стремиться замолчать или недооценить такой случай», — заверил Франциск.

Усилия Церкви будут направлены на истинное очищение, следуя обновленному стремлению своих пастырей к святости и поиску новых путей защиты детей. Их цель — возвращение к нормальной жизни невинных жертв сексуального насилия, улучшение подготовки будущих священников, исправление совершенных ошибок, дабы исцелить раны не одной только Церкви, но и всего общества. Для этого, по словам Папы, необходимо «научиться обвинять самих себя» , так как попытки обвинять других уводят прочь от реальности. В отношении отбора кандидатов к священству и их дальнейшей подготовки следует исходить не только из негативных критериев, направленных на отсеивание неподходящих лиц, но и из положительных, предлагающих кандидатам путь всесторонней подготовки, направленной к выработке добродетелей и обретению святости. На Епископские конференции возлагается задача согласовать и усилить нормативные правила, в соответствии с которыми рассматривается каждый отдельный случай злоупотребления, а также разработать новую эффективную систему превентивных мер во всех учреждениях и средах религиозной деятельности.



Церковь призвана взять на себя обязанность духовного сопровождения несовершеннолетних жертв сексуального насилия. В то же время она обязана принимать во внимание новые вызовы, которые сегодня порождает Интернет, и следить за тем, чтобы подростки и молодежь, а также семинаристы и духовенство не становились невольниками виртуальных форм сексуального злоупотребления. Папа призвал государственные власти взять в качестве приоритета задачу противостояния торговле и любой другой форме экономического злоупотребления детьми и подчеркнул важность сотрудничества в выработке юридической системы, которая бы защищала детей от сексуального туризма и других форм современной работорговли.

В заключение своей речи Папа Франциск выразил искреннюю благодарность всем священникам и монашествующим, которые верно и преданно служат Богу, однако вынуждены испытывать стыд из-за поведения иных их собратьев. «Все мы — Церковь духовные лица, народ Божий и даже Сам Бог – несем на себе последствия их неверности”, — со скорбью отметил Святейший Отец и призвал всех без исключения подняться на борьбу с сексуальными злоупотреблениями, еще раз повторив, что очень важно суметь преобразить это зло в шанс очищения, личного и коллективного обращения.



По материалам Vatican News