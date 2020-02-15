Следующая Генеральная Ассамблея Синода Епископов пройдет осенью 2022 г. и будет посвящена проблеме мигрантов

6-7 февраля 2020 г. в Ватикане прошло первое заседание XV Постоянного совета Генерального секретариата Синода епископов, целью которого стало предложить Папе возможные темы для XVI Генеральной Ассамблеи этого совещательного органа.

Генеральный секретарь Синода кардинал Лоренцо Бальдиссери ознакомил участников заседания с итогами консультаций, проведенных Генеральным секретариатом по темам для следующего Синода. В качестве консультантов выступали Епископские конференции, Синоды Восточных Католических Церквей sui iuris, дикастерии Римской Курии и Советы генеральных настоятелей монашеских конгрегаций. По заявленной повестке состоялась дискуссия, проходившая как в рамках пленарных заседаний, так и в рабочих группах.

6 февраля во второй половине дня встречу возглавил сам Папа Франциск, которому была представлена проблематика для окончательного утверждения темы предстоящего Синода. Предстоятель Вселенской Церкви, выслушав мнение Генерального секретариата и Постоянного совета, принял решение о созыве следующей Генеральной Ассамблеи Синода епископов на осень 2022 г.

Участники собрания рассмотрели, в частности, последствия миграционного феномена. «По причине войн, экономического неравенства, поиска работы и более плодородных земель, религиозных гонений, терроризма, экологического кризиса и т.п., многие люди вынуждены переезжать из одной страны в другую. Это явление часто имеет разрушительные последствия. Люди дезориентированы, их семьи разрушены, (…) они страдают в лагерях для беженцев, а некоторые из них попадают в тюрьму. Женщин и молодых людей заставляют заниматься проституцией; физически, социально и сексуально насилуют. Дети разлучаются с родителями и лишаются права взрослеть в безопасности под семейным кровом», – отмечается в специальном коммюнике, опубликованном 15 февраля с.г.

Постоянный совет Генерального секретариата Синода епископов напоминает, что Церковь стремится предложить утешение всем, кто так или иначе страждет. Она отождествляет себя с бедными, с малыми мира сего, с чужестранцами, «полагая частью своей пророческой миссии стремление поднять голос против несправедливости, эксплуатации и страданий». В то же время Церковь высоко оценивает усилия руководства стран и неправительственных организаций, которые проявляют внимание к судьбе мигрантов и стремятся им помочь. Она поддерживает тех, кто инициирует политику, способствующую приему этих людей в новые для них сообщества, призывает быть бдительными относительно явления торговли людьми и требует содействовать прекращению конфликтов, которые причиняют столько страданий.

«Мы поручаем наших страждущих братьев и сестер Марии, Матери человечества, Которая первой испытала боль, будучи вынуждена покинуть Свой отчий дом и страну вместе со Своей семьей в поисках безопасности и мира», – говорится в заявлении Постоянного совета Генерального секретариата Синода епископов.

По материалам Vatican News