Скончался Предстоятель Армянской Католической Церкви Дома Киликийского Григор Капроян

Во вторник, 25 мая 2021 года, в Бейруте на 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался Католикос-Патриарх Армянской Католической Церкви Григор Капроян.

Как сообщает Армянский Католический Патриархат, вечером в пятницу 28 мая в Благовещенской церкви Бейрута состоится заупокойное богослужение. Соборное отпевание Блаженнейшего пройдет в субботу, 29 мая, в 10:30 по местному времени в церкви Святого Григория Просветителя и Святого Ильи. Затем тело покойного Католикоса-Патриарха будет перевезено и захоронено в древней Патриаршей усыпальнице.

Григор Капроян родился 14 ноября 1934 года в сирийском городе Алеппо. Учился в патриаршей семинарии в Бзоммари, Ливан, и в Риме, находясь в Папской Армянской Коллегии и учась в Папском Григорианском Университете. Был рукоположен в священники 28 марта 1959 года, а в 1977 году принял епископскую хиротонию.

В 1976 году был назначен Апостольским экзархом для верующих армянского обряда во Франции, а в 1986 году, после перехода экзархата в статус епархии, стал первым ординарием для французских армян-католиков, выполняя это служение до февраля 2013 года.

После смерти Блаженнейшего Нерсеса-Бедроса XIX Тармуни на Синоде Армянской Католической Церкви 25 июля 2015 был избран Католикосом-Патриархом Армянской Католической Церкви Дома Киликийского. Церемония провозглашения нового Киликийского Патриарха состоялась в Ливане. Согласно обычаю, новоизбранный Патриарх принял имя Бедрос (Петр) ХХ.

Армянская Католическая Церковь — это патриаршая католическая церковь sui juris, основанная в 1742 году в Алеппо в результате проповеднической деятельности католических орденов доминиканцев и иезуитов среди армянского населения Ближнего Востока, главным образом в Палестине, Сирии, Киликии и Стамбуле. Её признал Папа Бенедикт XIV. Она присутствует в Ливане, Иране, Ираке, Египте, Сирии, Турции, Израиле, Палестине и в других местах проживания армянской диаспоры по всему миру. Он также минимально присутствует на армянской родине.

Сегодня в мире насчитывается почти 600 тысяч армян-католиков. Резиденция Католикоса-Патриарха находится в Бейруте.