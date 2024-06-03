Скончался кардинал Келвин Эдвард Феликс

Папа Франциск выразил глубокую скорбь в связи со смертью кардинала Келвина Эдварда Феликса, который скончался 30 мая в Кастри (Сент-Люсия) в возрасте 91 года.

В телеграмме соболезнований Святейший Отец выражает духовную близость духовенству и мирянам архиепархии Кастри и всей Церкви в Вест-Индии:

«С глубокой признательностью вспоминая долгие годы ревностного епископского служения новопреставленного кардинала в Сент-Люсии, особенно его приверженность воспитанию молодёжи и вклад в развитие Церкви во всём Карибском бассейне, я от всего сердца присоединяюсь к вам и вверяю его душу любви и милосердию Небесного Отца».

В качестве залога утешения и мира в воскресшем Господе Епископ Рима преподаёт апостольское благословение участникам заупокойного богослужения и всем, кто в твёрдой надежде на воскресение скорбит о земном уходе кардинала Феликса.



Источник: Vatican News