Скончался испанский кардинал Карлос Амиго Вальехо

Испанский кардинал Карлос Амиго Вальехо скончался 27 апреля в возрасте 87 лет. Почетный архиепископ Севильский умер в университетской клинике города Вальдолид от последствий тяжелой травмы, полученной еще 22 февраля при падении во время мессы, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Будущий кардинал родился 23 августа 1934 года в муниципалитете Медина-де-Риосеко (провинция Вальядолид), поступил на медицинский факультет Вальядолидского университета, но вскоре оставил учебу, чтобы посвятить себя монашескому служению. В 1957 году он вступил в орден францисканцев, в 1960 стал священником, а в 1970, когда ему было всего 36 лет, стал главой провинции ордена с центром в Сантьяго-де-Компостела.

В 1973 году Папа Павел VI назначил Амиго архиепископом Танжера в Марокко. За годы служения в Северной Африке прелат стал активным участником диалога с мусульманами. Так, в 1976 году он принял участие в исламо-христианском семинаре в ливийском Триполи, который стал одним из редких примеров контактов Ватикана с режимом Муаммара Каддафи.

В 1982 году Папой Иоанном Павлом II Карлос Амиго был назначен архиепископом Севильским; эту кафедру он занимал 27 лет вплоть до ухода на покой по достижении канонического 75-летнего возраста в 2009 году. В 2003 году, в ходе последней консистории своего понтификата Польский Папа возвел архиепископа Амиго в кардинальское достоинство.

Архиепископ Амиго активно выступал за демократизацию и модернизацию Испании, поддерживая тесные контакты как с премьером-социалистом Фелипе Гонсалесом, так и с королем Хуаном Карлосом. В 1995 году он совершил венчание инфанты Елены.

Кардинал Амиго пользовался большой популярностью. В 2007 году Севилья провозгласила архиепископа своим почетным гражданином и «Приемным сыном», а в 2011 году автономный регион Андалусия присвоил ему почетное звание «Любимого сына», пишет Crux. В 2018 году в честь кардинала была названа площадь в Севилье, что случается в Испании крайне редко, когда речь идет о живых людях.

22 февраля этого года в кафедральном соборе Мадрида престарелый иерарх принимал участие в мессе по случаю 25-летия епископского служения кардинала Карлоса Осоро Сьерры. Во время богослужения он упал, получив множественные травмы – в частности, перелом таза. Кардинал Амиго перенес целый ряд хирургических операций, но его состояние продолжало ухудшаться, и вчера он скончался.

Со смерть испанского иерарха в Священной коллегии остается 209 кардиналов, 117 из которых не достигли 80-ти лет и имеют право голоса на конклаве.