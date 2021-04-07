Скончался Ганс Кюнг

Известный швейцарский богослов скончался 6 апреля в Тюбингене в возрасте 93 лет. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Кюнг родился в Зурзе 19 марта 1928 года; стал священником в 1954-м. Через три года после рукоположения в своей докторской диссертации Кюнг отстаивал тезис о совпадении доктрины об оправдании верой у католиков и протестантов-реформатов: он утверждал, что речь идет об одной и той же истине, выраженной разными способами.

В 1960 году Ганс Кюнг стал ординарным профессором на Факультете католического богословия в Тюбингенском университете; как и Йозеф Ратцингер, он принимал участие во Втором Ватиканском Соборе в качестве эксперта.

Кюнг занимался изучением истории религий, в особенности авраамических, и был известен своими богословскими и нравственными взглядами, критическими по отношению к некоторым аспектам католического вероучения. В частности, он выступал против догмата о Папской безошибочности в том виде, в каком он был сформулирована Первым Ватиканским Собором. В 1979 году по распоряжению Конгрегации вероучения он утратил право преподавать в качестве католического богослова. С того момента Ганс Кюнг продолжил преподавательскую деятельность в Тюбингенском университете в качестве заслуженного профессора экуменического богословия.

Ганс Кюнг неоднократно подвергался критике как со стороны Иоанна Павла II, так и со стороны Бенедикта XVI. В 2005 году Папа Ратцингер встретился с Кюнгом в Кастель Гандольфо, и Зал печати Ватикана сообщил тогда о «дружеской атмосфере» их общения: «Стороны выразили согласие в том, что в рамках встречи нет смысла вступать в полемику по доктринальным проблемам, существующим между Гансом Кюнгом и Учительством Католической Церкви», – было сказано в пресс-релизе. Папа и богослов беседовали на другие темы: они обсуждали «всемирную этику», диалог между естественными науками и христианской верой. Кюнг тогда пояснил Папе Бенедикту, что его проект «всемирной этики» не является абстрактной интеллектуальной конструкцией, но подчеркивает нравственные ценности, по которым подходы мировых религий совпадают. Со своей стороны, Бенедикт XVI одобрил усилия ученого по возобновлению признания общих нравственных ценностей посредством диалога между религиями и со светской мыслью. Папа также был согласен с поддержкой Кюнгом диалога между верой и естественными науками, а Кюнг в свою очередь высоко оценил «усилия Папы по укреплению диалога между религиями и общению с различными общественными группами современного мира». При этом Кюнг продолжал дистанцироваться от позиции Церковного Учительства по таким вопросам, как священнический целибат, женское священство, контрацепция и эвтаназия.

В последние годы жизни из-за слабого здоровья Ганс Кюнг вел уединенный образ жизни.