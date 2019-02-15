СК нашел нарушения в школьных столовых Кемеровской области

В Кемеровской области следователи провели проверку школьного питания после заявления омбудсмена о случаях голодных обмороков.

Как сообщает сегодня Правмир, следователи обнаружили недостатки в работе школьных столовых области. Как сообщает региональный СК, не везде есть надлежащий контроль качества продуктов, нет общего порядка ценообразования и единого подхода к организации питания.

Проверяющие побывали в 26 школах, где изучили документы, пообщались с администрацией, медработниками, педагогами, а также с учениками и их родителями.

Как отметили следователи, в отдаленных населенных пунктах школы сами организуют питание без привлечения специальных комбинатов. При этом не везде есть надлежащий контроль качества и безопасности продуктов. Так, в школьной столовой города Юрги макаронные изделия варились дольше положенного времени, после чего жидкость с них сливалась не до конца.

Также проверка обнаружила, что в некоторых школах руководство не приняло должных мер, чтобы обеспечить полноценными горячими обедами тех детей, которым положены льготы, но их родители не могут оформить это документально.

Информация о недостатках и нарушениях направлена в администрацию области. Следователи предложили властям рассмотреть вопрос об оплате обедов учащихся, которым полагаются льготы, и учеников сельских школ за счет бюджетных средств, вне зависимости от социальной категории.

О том, что в сельских школах ученики падают в голодные обмороки, потому что у родителей нет денег на обеды, заявил уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын, выступая перед депутатами. Проведенные проверки не подтвердили такие случаи, однако нашли нарушения в школьных столовых.