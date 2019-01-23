″Нет денег, чтобы покормить ребенка с утра″: в Кузбассе дети падают в голодные обмороки на уроках

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын на сессии облсовета поднял вопрос о том, что происходит с питанием в школах региона. По его словам, дети падают в голодные обмороки на уроках. Чиновник подчеркнул, что у их родителей зачастую не только на школьное питание 50 рублей нет, но ″нет денег, чтобы покормить ребенка с утра″.

По словам омбудсмена, с недавних пор к нему стали обращаться классные руководители, которые заметили социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием.

«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. У родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком», — цитирует Кислицына «Интерфакс».

Он отметил, что такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Омбудсмен подчеркнул, что для решения вопроса с питанием он был вынужден обратиться к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. На сегодняшний день «шефство» взято над одной из школ Кемеровского района, помощь оказывается 11 детям. Но проблема до сих пор остаётся актуальной, в связи с чем, по мнению Кислицына, необходимо вмешательство государства и депутатов областного Совета.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что для преодоления бедности россиянам не хватает 800 миллиардов рублей.