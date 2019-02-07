Проверка школ в Кемеровской области не подтвердила случаи голодных обмороков детей

Комиссия, созданная для проверки школ Кемеровской области, не обнаружила случаев падений учеников в голодные обмороки, передает ТАСС.

Проверка прошла с участием областного уполномоченного по делам ребенка Дмитрия Кислицына, который ранее сообщил о таких случаях.

Как рассказал один из членов проверяющей комиссии, первый секретарь Кемеровского обкома КПРФ Николай Мухин, он лично посетил пять-шесть школ в Беловском и Ленинск-Кузнецком районах. По его словам, ни в одной из них факты, о которых говорил омбудсмен, не подтвердились. В итоге члены комиссии подписали документ о том, в проверенных ими учебных заведениях не выявлено ни одного подобного случая.

Мухин отметил, что омбудсмен предоставил не фамилии детей, которые падали в обморок от голода, а только номера школ. В них и прошла проверка. В комиссию вошли представитель исполнительной власти, представители департаментов образования и науки, социальной защиты Кемеровской области, сам Кислицын и по одному из парламентариев разных фракций.

Пресс-служба администрации Кемеровской области распространила видеозапись беседы детского омбудсмена с главой Кузбасса Сергеем Цивилевым, передает РБК. На видео Кислицын также говорит, что в школах, где побывала комиссия, случаев голодных обмороков у детей не выявили.

Губернатор сообщил, что проверки пройдут во всех школах региона.

С другой стороны, ранее Кислицын заявил, что во время проверки в одной из школ медработник рассказала о трех случаях детских обмороков, однако они не были зарегистрированы.

Он также отметил, что члены комиссии заняли позицию руководства и намерены скрыть либо сгладить обнаруженные факты, сообщает Правмир.

***

В конце января одной из громких новостей в СМИ стало сообщение о голодных обмороках в школах. В Кемеровской области дети, родителям которых нечем платить за школьные завтраки, теряли сознание от голода прямо на уроках. Об этом стало известно из заявления уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына. И хотя официального опровержения этой информации пока не появилось, а сотрудники в сельских и городских школах области отрицают факт обмороков, ситуация не так однозначна. В том же Новокузнецке чиновники не скрывают, что набор блюд у школьников из одного класса может различаться, потому что зависит от того, за что и сколько заплатили родители. Выходит, голодные обмороки не исключены, а случатся они или нет, зависит от толщины кошелька родителя?