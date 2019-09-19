Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ высказался в связи с публичным обращением ряда священнослужителей по фигурантам дела о задержанных в ходе протестов в Москве

На сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Московского Патриархата появилось следующее сообщение:

1. Согласно Основам учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, «Православная Церковь печалуется перед властью за людей несправедливо осужденных, униженных, обездоленных, подвергаемых эксплуатации. Милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несет справедливую кару за преступления» (V). Правозащитная деятельность, связанная с Церковью, направлена на конкретную личность, чьи права могут быть нарушены, а не на использование политическими движениями факта осуждения тех или иных лиц в целях борьбы за собственную власть, как это не раз случалось в истории многих стран.

2. Обращаем внимание, что детали соответствующих уголовных дел известны только тем, кто их изучал, и вряд ли священники, проживающие в Австрии, Белоруссии, Гонконге, Испании, России или на Украине имеют достаточно полное представление о материалах данных дел, чтобы сделать вывод о виновности или невиновности. Это факт свидетельствует о необходимости профессионального разбора ситуации.

3. Учитывая общественную значимость судебного процесса в отношении задержанных в ходе протестов, Правозащитному центру Всемирного Русского Народного Собора поручено озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их прав в ходе судебного процесса и, в случае в необходимости, оказать им квалифицированную правовую помощь.

P.S. Напомним, что священники Русской Православной Церкви опубликовали открытое письмо в защиту заключенных по «московскому делу». Текст письма был размещен на портале «Православие и мир». Под обращением подписались более 80 представителей РПЦ. Портал сообщает, что в соцсетях идёт сбор подписей в защиту осужденных за участие в митингах.