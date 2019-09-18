«Молимся, чтобы Господь дал мудрость властителям». Священники РПЦ выступили в защиту осужденных за участие в митингах

Священники Русской Православной Церкви опубликовали открытое письмо в защиту заключенных по «московскому делу». Текст письма размещен на портале «Правмир». Под обращением подписались более 50 представителей РПЦ. Портал сообщает, что в соцсетях идёт сбор подписей в защиту осужденных за участие в митингах.

«О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь:

действовать справедливо, любить дела милосердия

и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6.8).

Исполняя пастырский долг печалования о заключенных, мы, священники Русской Православной Церкви, каждый от своего имени, считаем своим долгом выразить убеждение в необходимости пересмотра судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду фигурантов «московского дела».

Один из осужденных, Константин Котов, не совершая никаких насильственных действий ни в отношении представителей власти, ни других граждан, был подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию. Вся «преступная» деятельность этого человека заключалась в заступничестве за других заключенных, при этом исключительно мирными средствами. Нам было горько узнать о том, что одним из вещественных доказательств, изъятых у него, был самодельный плакат со словами протоиерея Александра Меня «Милосердие – то, к чему мы призываем» и призывом к обмену пленными с Украиной.

Спустя 29 лет после убийства отца Александра, нераскрытого следствием, его слова продолжают быть актуальными и звучат как укор нашему ожесточенному обществу. Что касается обмена пленными между Россией и Украиной, который совершился после ареста и суда над Константином Котовым, то он однозначно был поддержан Русской Православной Церковью, и оценивать его как призыв к противоправным действиям нелепо.

У нас вызывает недоумение отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских, которые повторяют друг друга дословно. Мы хотим напомнить всем, кто давал или будет давать показания по этому и другим делам, слова Священного Писания: «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет» (Притч. 19.9). Лжесвидетельство делает человека соучастником суда над Спасителем, который был также основан на показаниях лжесвидетелей (Мф. 26.60).

Мы надеемся, что с других фигурантов дела, которые ожидают суда и не обвиняются в насильственных действиях (в частности с Алексея Миняйло, православного человека, активно вовлеченного в социальную и благотворительную работу), будут сняты обвинения, и они окажутся на свободе в ближайшее время.

Мы категорически выступаем против любого проявления насилия как со стороны демонстрантов, так и со стороны представителей власти, обязанность которых – обеспечивать безопасность граждан, включая самих демонстрантов.

В отношении фигурантов «московского дела», вызывают наше недоумение приговоры суда в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях. Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и «массовый беспорядок».

Мы хотим выразить надежду на то, что российские граждане будут жить с доверием к судебной системе, которая будет справедлива и беспристрастна независимо от социального, экономического и политического статуса подозреваемого или обвиняемого. Суд должен быть способным защитить гражданина от произвола исполнительной власти и силовых структур, в противном случае само его существование превращается в декорацию и формальность.

Мы обращаемся к людям, облеченным судебной властью и несущим службу в силовых структурах нашей страны. Многие из вас крещены в Православной Церкви и считают себя верующими людьми. Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью.

Мы выражаем обеспокоенность тем, что вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых. Апостол Павел связывает страх с рабским состоянием человека: «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе» (Рим. 8.15), а апостол Иоанн писал: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не совершенен в любви» (1 Ин. 4.18). На запугивании нельзя построить общество свободных, любящих друг друга людей.

Мы призываем всех к усиленной молитве о заключенных и о тех людях, в руках которых оказалась их судьба, о России, ее властях, воинстве и народе. Пусть Бог благословит всех нас Своим миром и подаст нам силы и решимость уважать и любить друг друга.

Протоиерей Олег Батов, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском вражке (Москва)

Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине (Москва)

Протоиерей Леонид Грилихес, клирик храма-памятника св. Иова Многострадального (Брюссель)

Протоиерей Александр Дубовой, настоятель Свято-Введенского храма, пос. Береславка (Волгоградская обл.)

Иерей Николай Евсеев, клирик Петропавловского ставропигиального храма (Дублин), настоятель приходов Пресвятой Троицы (Корк) и Введения во Храм Пресвятой Богородицы (Дрохеда)

Протоиерей Виктор Григоренко, настоятель Сергиевского храма в г. Сергиев Посад (Московская область)

Иеромонах Иоанн (Гуайта), клирик храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине (Москва)

Иерей Димитрий Диденко, директор Варницкой гимназии (Ростов Великий)

Иерей Алексий Забелин, клирик храма прп. Андрея Рублева в Раменках (Москва)

Протоиерей Владимир Зелинский, настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость» (Брешия)

Иерей Дионисий Землянов, настоятель храма св. ап. Иоанна Богослова (Томск)

Протоиерей Сергий Золотарёв, настоятель храма св. вмч. Феодора Стратилата на Щиркове (Великий Новгород)

Протоиерей Георгий Иоффе, настоятель храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (Санкт-Петербург)

Протоиерей Димитрий Климов, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора (Калач-на-Дону)

Протоиерей Андрей Кордочкин, ключарь кафедрального собора св. равноап. Марии Магдалины (Мадрид)

Протоиерей Петр Коротаев, клирик Иоанно-Предтеченского храма с. Ивановское (Московская область)

Иерей Сергий Круглов, клирик Спасского собора (Минусинск)

Иерей Александр Кухта, заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Белорусской Православной Церкви (Минск)

Иерей Владимир Лапшин, и.о. настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском вражке (Москва)

Иерей Андрей Логинов, клирик приходов храмов Смоленской и Владимирской икон Пресвятой Богородицы (Нижний Новгород)

Протоиерей Андрей Лоргус, заштатный клирик храма свят. Николая на Трех Горах, директор Института христианской психологии (Москва)

Протоиерей Александр Лыков, клирик храма Преображения в Жуковском (Московская обл.)

Иерей Федор Людоговский, сверхштатный клирик церкви пророка Илии в Изварине (Москва)

Архимандрит Савва (Мажуко), Никольский монастырь (Гомель)

Протоиерей Константин Момотов, настоятель храма прп. Паисия Величковского (Волгоград)

Иерей Александр Парфёнов, клирик Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря (Ростов Великий)

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель Свято-Никольского храма с. Макарово (Московская обл.)

Иеромонах Димитрий (Першин), эксперт комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ (Москва)

Протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель прихода свв. Апостолов Петра и Павла (Гонконг)

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков), клирик Могилев-Подольской епархии УПЦ (МП)

Иерей Александр Ситников, клирик Всехсвятского храма г. Междуреченска (Кемеровская обл.)

Протоиерей Димитрий Соболевский, клирик Покровского прихода (Дюссельдорф)

Протоиерей Александр Степанов, настоятель храма св. вмц. Анастасии Узорешительницы (Санкт-Петербург)

Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах (Москва)

Протоиерей Александр Шабанов, настоятель храма свт. Арсения Тверского (Тверь)

Иерей Сергий Шапкин, клирик Томской епархии

Иерей Георгий Брылёв, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Покровском г. Москвы

Иеромонах Иларион (Резниченко), преподаватель СПбГУ, заштатный клирик

Протоиерей Андрей Селин, клирик Изюмской епархии УПЦ, храм Живоначальной Троицы села Волохов Яр, Чугуевского района

Иерей Василий Буш, клирик Свято-Никольского собора (Вена)

Иерей Евгений Ромашкин, клирик Московской епархии (областной), настоятель Пантелеимоновского храма г. Воскресенска Московской области

Протоиерей Дионисий Дуденков, Заиконоспасский монастырь

Диакон Александр Занемонец. Русская Архиепископия в Западной Европе (Париж-Иерусалим)

17 сентября 2019 года