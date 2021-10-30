Синод: католики приглашаются к сотрудничеству с другими христианами

Генеральный секретариат Синода епископов и Папский совет по содействию христианскому единству обратились к поместным Церквам с рекомендациями по вовлечению в синодальный путь других христианских Церквей и общин.

В послании, подписанном главами двух ватиканских ведомств – кардиналом Куртом Кохом и кардиналом Марио Греком, — поясняется, что речь идет о «практических рекомендациях для обеспечения экуменического измерения синодального пути», который поместные Церкви проходят в рамках беспрецедентного синодального процесса, посвященного теме синодальности.

«Диалог между христианами разных конфессий, объединённых единым Крещением, занимает особое место на синодальном пути», — говорится в Руководстве Синода (5.3.7): «В самом деле, и, синодальность, и экуменизм обозначают процесс совместного пути». Синодальная Церковь – это Церковь, которая слушает, и это должно касаться всех, кто носит имя христиан, ведь все крещеные в какой-то мере участвуют в sensus fidei», — говорится в послании со ссылкой на документ Менждународной богословской комиссии «Sensus fidei в жизни Церкви». Кроме того, поскольку экуменизм – это «обмен дарами», то, чему католики могут научиться у других, – это как раз «опыт и понимание синодальности». Наконец, «сам синодальный процесс – это возможность еще больше укрепить экуменические связи на всех уровнях Церкви, поскольку участие экуменических делегатов стало обычной практикой не только на Синоде епископов, но и на епархиальных синодах», — говорится в послании, подписанном кардиналами Кохом и Греком.

Исходя из вышесказанного Генеральный секретариат Синода и Папский совет по содействию христианскому единству излагают несколько рекомендаций, которые должны быть приспособлены к местному контексту, «с тем чтобы экуменическое измерение синодального процесса могло осуществиться в епархиях, в епископских конференциях и в синодах».

Согласно указаниям, данным на октябрь и ноябрь этого года для поместных Церквей, епископ, ответственный за экуменизм в лоне поместной епископской конференции или синода, должен обратиться с письмом ко всем епископам и изложить следующие рекомендации: во-первых, епархиальному епископу, а также епархиальному референту синодальных консультаций и ответственному за экуменизм на епархиальном уровне следует направить письмо (или, что предпочтительнее, нанести личный визит) предстоятелям христианских общин, присутствующих на территории, и проинформировать их о синодальном процессе, направив им Подготовительный документ и Руководство Синода; предложить им назначить делегатов для епархиальных предсинодальных совещаний; предложить им направить письменные ответы на опросник, включенный в Подготовительный документ.

При подведении итогов епархиального синодального процесса там, где это возможно, необходимо включить ответы и комментарии руководителей и делегатов других христианских общин.

Епархиальный референт или группа, ответственные за синодальный процесс, приглашаются тесно сотрудничать с ответственным за экуменизм на уровне епархии.

Далее даются рекомендации для епископских конференций и синодов на период до апреля 2022 года. В послании генерального секретариата Синода епископов и Папского совета говорится, что епископу, ответственному за экуменизм в лоне епископской конференции, желательно входить также в группу, руководящую синодальным процессом на уровне епископской конференции; он также приглашается направить письмо представителям других христианских Церквей и национальных советов Церквей с предложением участвовать в ассамблее епископской конференции или синода, посвященной синодальному процессу, и высказать свои соображения в виду подготовки итогов синодального пути.



Источник: Vatican News