Синод епископов о женских служениях в Церкви

Началась заключительная неделя Специальной Ассамблеи Синода Епископов, посвященной региону дождевых лесов Амазонии. В понедельник, на 14-й общей конгрегации, состоялась презентация проекта Итогового документа, в котором собраны все предложения, прозвучавшие в ходе заседаний. В настоящее время этот текст анализируют в малых рабочих группах; результаты обсуждений генеральный докладчик и специальные секретари Синода, при участии экспертов, включат в Итоговый документ. После работы Редакционной комиссии текст будет представлен на 15-й общей конгрегации в пятницу, а голосование состоится на следующий день, в субботу 26 октября. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Итальянский богослов Серена Ночети рассказала в интервью Vatican News об одном из вопросов, чаще всего поднимаемых на Ассамблее: вопросе женских церковных служений. Речь идет, пояснила Ночети, о служениях, возможных в силу Таинства Крещения, таких как служение чтеца и аколита, — то есть речь идет не о рукоположенных служителях, а о мирянах. Эти служения предусмотрены документом Папы Павла VI Ministeria quaedam, однако они, согласно документу, возможны только для мужчин. На Синоде прозвучало предложение открыть их для женщин, что не будет противоречить духу Ministeria quaedam: в нем отмечается, что Епископские конференции могут запросить у Апостольского Престола о введении иных институциональных служений. Ночети сама провела некоторое время в Амазонии и констатировала, что женщины – как монахини, так и мирянки, – уже фактически исполняют все функции аколитов и чтецов. Они проводят Литургию Слова, являются чрезвычайными служителями Святого Причастия. Кроме того, по специальному разрешению епископа они крестят детей и ассистируют на бракосочетаниях и на погребениях.

Таким образом, речь идет об официальном признании уже существующих служений. Но не только: предлагается также ввести еще одно институциональное служение: координатор общины. Фактически 80 процентов координаторов общин в Амазонии – женщины, и Церковь должна официально признать эту функцию как дар благодати для Церкви, считает Ночети.