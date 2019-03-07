7 марта. Святые Перпетуя и Фелицитата, мученицы

Святые Перпетуя и Фелицитата – мученицы, принявшие смерть за веру во Христа в Карфагене в 203 г. Об их подвиге рассказано в дошедшем до нас документе под заглавием «Страсти святых Перпетуи, Фелицитаты и с ними пострадавших» – одном из самых ранних текстов такого рода. Первая его часть написана от первого лица и представляет собой свидетельство самой Перпетуи и ее учителя Сатура, а заключение, посвященное казни мучеников, считается принадлежащим перу Тертуллиана. Некоторые исследователи приписывают Тертуллиану авторство всего текста.

Перпетуе было 22 года, и она была дочерью аристократа, ранее исполнявшего должность проконсула, т.е. главы имперской администрации Северной Африки, а Фелицитата была ее рабыней. Перпетуя только что родила ребенка, но, по-видимому, ее мужа уже не было в живых, поскольку предание не содержит никаких сведений о нем.

Перпетуя, Фелицитата с мужем Ревокатом (оба – рабы) и двое молодых свободных граждан Сатурнин и Секундул были катехуменами Карфагенской Церкви и готовились приступить к Крещению. Согласно эдикту императора Септимия Севера, ранее принявшие христианство подданные не подвергались гонениям за свои взгляды, однако вновь присоединяться к Церкви было под страхом смерти запрещено. На основании этого указа пятеро молодых людей были схвачены, брошены в темницу, а затем преданы суду. Перед заключением все они успели принять Крещение. К ним добровольно присоединился их наставник в вере Сатур.

Для Перпетуи первые дни заключения были омрачены тревогой о ее новорожденном младенце. Однако два диакона, служащие в Карфагенской общине, сумели подкупить стражу и принести ребенка матери, а затем ей разрешили иметь дитя при себе постоянно. Отец Перпетуи приходил к ней в темницу и убеждал ее не позорить имя благородной семьи и отречься от Христа, но она оставалась непреклонной. Отец пришел и на судебный процесс: он забрал у дочери ребенка и вновь склонял ее к отречению, шантажируя ее разлукой с младенцем, но опять безуспешно. Римский префект тоже пытался действовать уговорами и даже пытался идти на уступки, требуя от Перпетуи лишь фиктивной жертвы богам, но она решительно отказалась создавать какую-либо видимость отступничества. В итоге все шестеро подсудимых еще раз объявили себя христианами и выслушали смертный приговор.

В ожидании казни Перпетуя и ее друзья находились в возвышенном и восторженно-радостном состоянии духа. Днем они беседовали о духовных вещах, а ночами молились и пели гимны. Еще более укрепляли их решимость переживаемые ими видения. В одном из видений Перпетуя увидела в мрачном и темном месте своего некрещеного брата Динократа, умершего в детстве от обезобразившей его болезни. Но когда она усердно помолилась за него, он явился ей во свете прекрасным, здоровым и торжествующим, а о его прежней болезни напоминал лишь маленький и почти незаметный шрам.

В другом видении ей явилась золотая лестница до небес, по которой восходили праведники, а у ее подножия притаился дракон. Но Перпетуе удалось пройти мимо него, поправ его голову, и взойти по лестнице на обширный зеленый луг, на котором Добрый Пастырь пас стадо овец. Он дал ей причаститься из Своих рук, а все окружающие произнесли при этом «Аминь». «Я была счастлива в жизни, — заявила Пертетуя после этого видения, — но теперь я еще счастливее».

Фелицитата в это время находилась на последнем месяце беременности, и очень переживала, что ей не дадут умереть за Христа, т.к. Римское право запрещало приводить смертные приговоры в исполнение над беременными. Но за два дня до установленной даты казни она разрешилась от бремени, и ее дочку забрала одна свободная христианка. Фелицитата громко кричала во время родов, и тюремщики иронически спросили у нее: «Как же ты собираешься переживать мученичество?», на что она ответила: «Сейчас страдаю я одна, а там со мной будет страдать Другой, так как я готова страдать с Ним».

Тем временем Секундул скончался в ожидании казни, а для оставшихся пятерых время их последней битвы наступило 7 марта 203 г., когда в Карфагенском цирке были устроены игрища по случаю дня рождения сына и соправителя императора Септимия Севера Гета. Многие горожане приходили проститься с мучениками, и Сатур сказал им: «Внимательно изучите наши лица, чтобы вы смогли узнать их в день Суда».

Трех мужчин и двух женщин вывели на арену, чтобы отдать на растерзание диким зверям. Против мужчин выпустили кабана, медведя и леопарда, а против женщин – бешенного тура. Однако звери лишь изранили мучеников, но не убили их. Страдальцы, собравшись вместе в центре арены, обнялись и обменялись братскими поцелуями, после чего были убиты ударами мечей. Неопытный палач никак не мог убить Перпетую, и она помогла ему, сама приставив меч к своему горлу. Карфагенские христиане выкупили тела мучеников и устроили им торжественные похороны. После прекращения гонений над их гробницей была воздвигнута большая базилика.

Под впечатлением подвига Перпетуи и ее друзей, силы их веры и глубины свидетельства, в городе произошли многочисленные обращения ко Христу, в том числе, обратился и один из стражников по имени Пуденций. Имена Перпетуи и Фелицитаты очень скоро стали известны далеко за пределами Карфагена и вокруг них сложился культ почитания. Тесная связь Карфагенской и Римской Церквей обусловила их почитание и в центре Западного христианства: с IV века Перпетуя и Фелицитата упоминаются в Римском календаре, а затем – и в Римском Евхаристическом каноне.

Огромной популярностью пользовались «Страсти Перпетуи и Фелицитаты» – вплоть до того, что св. Августину приходилось предупреждать подчиненных ему священников, что нельзя ставить этот текст в один ряд с Евангелиями.