Синод епископов о креативном пастырстве

В Зале Синода продолжается обсуждение вопросов, связанных с регионом Амазонии. На двух общих заседаниях во вторник Отцы Синода и другие участники остановились, в частности, на проблемах, связанных с колонизацией коренных народов, внутренней миграцией и насаждением среди туземного населения колониалистских и смертоносных экономических моделей. Индейцы, покидающие место своего рождения, встречаются с непониманием их самобытности. Феномен миграции индейцев ставит особые задачи перед пастырями, призванными продвигать права коренных народов, прежде всего право быть проинформированными о любых действиях на их территории, а также вовлеченными в принятие решений. Для этого было предложено учредить Постоянный наблюдательный совет по правам человека и защите Амазонии. Равнодушие к участи амазонского населения – это грех и неисполнение христианского долга.

В центре выступлений Отцов Синода была также инкультурация как способ присутствия Церкви в регионе. Наряду с инкультурацией был затронут вопрос образования коренного населения. К сожалению, в настоящий момент местную систему образования можно охарактеризовать как низкокачественную и нестабильную. Церковь могла бы многое сделать для создания квалифицированных структур в этой области. Кроме того, католические университеты могли бы сделать предпочтительный выбор в пользу образования коренных народов и разработать стратегии солидарности для экономической поддержки образовательных проектов, учитывающих культурную самобытность индейских народов. В Зале Синода прозвучали призывы к глубокому экологическому обращению. Было выдвинуто интересное предложение: ввести в Кодекс канонического права новый канон об экологических обязанностях католиков.

Один из докладов открыл слушателям катастрофическое положение католиков в Амазонии: 70 процентов верующих видят священника только один или два раза в году. Они лишены Таинств даже на Пасху и Рождество. Некоторые переходят в другие конфессии, чтобы не чувствовать себя овцами без пастыря. Перед этим феноменом Католическая Церковь не может оставаться равнодушной. Нужны смелые решения, продиктованные Святым Духом, и главным шагом должна быть молитва Господу о том, чтобы Он послал делателей на Свою жатву. В местных условиях особенно ценным является вклад странствующих миссионеров, которые, вдохновляясь примером Иисуса, перемещаются с места на место, из одного селения в другое. На этих территориях недостаточно проводить «консервативную» пастырскую работу: нужно менять существующие и уже устаревшие структуры. Окормление верующих должно быть креативным и вдохновляться экологической чуткостью.

Источник: Vatican News