Севастопольский костёл должен быть восстановлен до 2023 года — власти

Здание севастопольского кинотеатра «Дружба», в котором ранее располагался костёл, было передано католикам в 2018 году. Однако новый собственник так и не начал восстановительные работы. Это вызывает у местных властей и общественности опасения за судьбу объекта, пишет new-sebastopol.com.

«Собственнику было вручено охранное обязательство. В него у нас обязательно вшивается акт технического состояния и план проведения работ по сохранению, который подписывается собственником, то есть, он согласен на это. По плану, работы должны быть выполнены до 2023 года», – сообщила глава Севнаследия Ирина Масликова.

Она добавила, что оснований для реагирования у ведомства пока нет. «У нас пока есть опасения», – заметила Масликова.

Ранее Ватикан обращался к Президенту РФ с просьбой передать здание кинотеатра в Севастополе католической общине.

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Костел Римско-Католической Церкви был построен в Севастополе в 1905-1911 годах с санкции императора Николая II. До революции это был единственный католический храм в Севастополе. В 1936 году президиум севастопольского горсовета вынес решение о ликвидации костела, а здание было передано тресту «Трансэлектро» для трансформаторной подстанции. В 1941-42 гг. в помещении бывшего костела находился радиоузел, но в результате обстрелов и бомбардировок здание было частично разрушено. В 1948 году объект перестроили в детский кинотеатр «Дружба» на 300 мест, а в 1955 году севастопольским горисполкомом было принято решение передать здание управлению культуры под постоянно действующий кинотеатр. С 2006 года кинотеатр «Дружба» был закрыт и более в качестве кинотеатра не функционировал. В 2019 году здание костела было передано римско-католической общине Севастополя.