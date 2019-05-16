Семинар в Папском Урбанианском университете: что такое клерикализм и как его победить?

Содействовать пониманию причин и последствий клерикализма и обсудить способы формирования церковных лидеров, способных руководить во благо Церкви и общества: с такой целью 8 мая в Папском Урбанианском университете прошёл семинар «От клерикализма к руководящей роли в Церкви». Участники вдохновлялись словами из Первого послания святого апостола Петра: «Не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду» (1 Петр 5,3). Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Доцент нравственного богословия Катальдо Дзуккаро в своем докладе сослался на Блаженного Августина, который писал: «Для вас я епископ, но с вами – христианин». Христос – Единый Пастырь, и земные пастыри, подобно овцам, призваны слушаться Его голоса. Клерикализм – пояснил Дзуккаро — входит в противоречие с таким пониманием иерархического служения в Церкви, согласно которому как призвание пастырей, так и призвание мирян заключается в послушном ответе на зов Христа. Взаимоотношения между мирянами и пастырями вдохновляются общим желанием претворить в жизнь волю Бога, истолковывая способы следования за Христом в жизни Церкви.

Клерикализм – отметил докладчик – это восприятие авторитета и управления как господства над мирянами, которые должны проявлять безоговорочное послушание. Литургия же, согласно этому менталитету, воспринимается как представление, главными действующими лицами которого являются пресвитеры, а миряне остаются зрителями. Причина клерикализма, по мнению Дзуккаро, часто заключается в «человеческой пустоте» пресвитера, недостаточно зрелого и неуверенного в себе, что приводит к поиску «фасада» в виде формальностей, делающих его неуязвимым и недоступным. Итальянский богослов отметил, что иногда клерикализм может маскироваться под патернализм, то есть «спроецированное притязание на то, чтобы предлагать надежные опоры, заменяя собой совесть верных мирян». «Потребность в надежности объяснима, — отметил Дзуккаро, — однако ответ на нее не может сопровождаться принесением в жертву истины, которую следует ответственно искать в собственной совести». Именно совесть, как говорил блаженный кардинал Генри Ньюман, является «главным викарием Христа на земле». Патернализм не имеет ничего общего с отцовством пастыря. Хотя священник и отказывается от деторождения, он призван порождать жизнь, и именно в этом заключается духовное отцовство, сказал в заключение своего доклада Катальдо Дзуккаро.

Интересную точку зрения на причины клерикализма высказал специалист по догматическому богословию Маурицио Гронки. Он определил клерикализм как «сохранение особой идентичности, нередко лишенной солидарности с народом Божиим; желание удержать власть и влиять на других; чувство освобождения от критики со стороны тех, кто не является частью клерикальной корпорации; инстинкт защиты собственной репутации любой ценой». Подобное самовосприятие, отметил Гронки, часто ведет к маргинализации существенной части церковной жизни, а именно женщин. Богослов объясняет это следующим образом: для многих священников главной женской фигурой в жизни становится мать. Часто речь идет о женщине, которая с трудом приняла выбор сына, но впоследствии стала решительной защитницей и хранительницей его призвания. Как правило, отец в этом процессе остается в стороне, и именно мать больше всего выражает эмоции и дает советы. Таким образом, мать и сын становятся тесными союзниками, и узы между ними по своей крепости подобны супружеским, они основаны на верности принятому обоими Божественному дару. Такие эксклюзивные отношения, установленные между сыном-семинаристом и его матерью, могут привести к недоверию к другим женщинам и к женщинам в целом. Именно отсюда, считает итальянский богослов, берет начало тенденция священника рассматривать женщин в призме прислуживания.

Юноша поступает в семинарию или в новициат, где встречает почти исключительно одних мужчин, поэтому у него формируется узкий горизонт взаимоотношений. Этому способствует также традиционная подготовка пресвитера, основанная на абстрактных рассуждениях, а не на отношениях с людьми. Семинарист начинает рассматривать женщин как опасность для призвания, и это подпитывается убежденностью, что священническое или монашеское призвание должно быть свободно от каких-либо уз. Если обучение пресвитера не в состоянии привести к уравновешенной зрелости в человеческих отношениях, которая подразумевает переход от самореферентности к открытости, священник ищет для себя новых видов самозащиты и находит их в собственном статусе. Этому способствует и символическое приписывание священнику традиционно женских ролей: порождать, принимать, окормлять, защищать. «Длинные разноцветные облачения, украшение алтаря свечами и цветами, формализм в поведении и выставленная напоказ вежливость соответствуют феминизированным способам поведения, которые задвигают женщин на еще более дальний план». Докладчик отметил, что существует огромное число пресвитеров, которые, в отличие от описанных выше, устанавливают с людьми уравновешенные отношения и успешно сотрудничают с женщинами. Они побеждают собственные страхи и готовы согласиться с тем, что кто-то может о них позаботиться. Если этого не происходит, священник укрывается в собственной функции и в клерикальной власти.

Наряду с отчуждением и нежеланием открыться для зрелых взаимоотношений богослов констатировал и другую крайность – когда священник удовлетворяет собственный нарциссизм, строя с другими отношения «слияния». Необходимо предоставить больше пространства женщинам в подготовке будущего духовенства, подчеркнул докладчик. Это поможет будущим пресвитерам не ставить себя в центр вселенной, но ощущать себя частью «многообразного единства, примиренного разнообразия, где каждый человек сохраняет свои уникальные черты и в своей неукротимой неповторимости становится способным вступать в общение со всеми другими». Именно в этом состоит преодоление клерикализма, подытожил Маурицио Гронки.