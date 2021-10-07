Сексуальный скандал в Церкви Франции. Папа: «Это наш стыд»

«Это мой стыд, это наш стыд за слишком долгое бездействие». Такие слова прозвучали из уст Папы Римского Франциска. В среду он прокомментировал доклад независимой комиссии, созданной поместной Церковью Франции.

По окончании общей аудиенции 6 октября Папа Франциск выразил горечь и скорбь в связи с ужасной историей сексуального насилия в Церкви во Франции, подробности которой стали известны из обнародованного доклада:

«Сестры и братья, вчера Конференция епископов и Конференция французских монашествующих получили отчет Независимой комиссии по злоупотреблениям в Церкви, которой было поручено оценить масштабы явления сексуальной агрессии и насилия в отношении несовершеннолетних с 1950 года. К сожалению, цифры значительны».

«Тебе, Господь, слава. Нам — позор. Это время стыда. Я призываю епископов, религиозных деятелей, а также вас, дорогие братья, которые пришли сюда, чтобы разделить этот момент, приложить все усилия для того, чтобы подобные трагедии не повторились».

Ранее Комиссия по преступлениям сексуального характера в Церкви (CIASE) опубликовала отчёт, согласно которому в последние семьдесят лет более 200 тысяч детей стали жертвами со стороны около 3.000 священников-педофилов. Причем, учитывая степень и тяжесть сексуального насилия, по крайней мере, треть злоупотреблений должна рассматриваться как уголовные преступления.



Источники: Vatican News, EuroNews