Папа молится о жертвах насилия со стороны французского духовенства

5 октября на пресс-конференции в Париже был представлен доклад о злоупотреблениях несовершеннолетними со стороны французского духовенства. Документ, над которым более двух лет работала независимая комиссия (CIASE), созданная поместной Церковью, гласит: за последние семьдесят лет 216.000 детей стали жертвами около 3.000 священников.

Во время пресс-конференции директор Зала Печати Ватикана Маттео Бруни сообщил:

«Святейший Отец проинформирован о публикации доклада французскими епископами, с которыми он встречался в последние дни во время их визита ad limina, и с болью узнал о содержании отчёта. Его мысли обращены прежде всего к жертвам – с великой скорбью об их ранах и благодарностью за их смелость в разоблачении, – а также к Церкви во Франции, чтобы, осознавая эту ужасную реальность, соединённую с состраданием Господа к Его самым уязвимым детям, она могла встать на путь искупления. Папа Франциск вверяет Господу народ Божий во Франции, в особенности жертв, молясь о дарах утешения и мира, дабы через справедливость свершилось чудо исцеления».

Независимая Комиссия по злоупотреблениям в Церкви состоит из 21 члена и была создана в феврале 2019 года по инициативе французских епископов и поместных монашеских орденов. Она получила доступ к имеющимся архивам и предложила всем жертвам насилия смело заявить о случившемся. В итоге были собраны данные о 2.700 случаях злоупотреблений с 1950 года по настоящее время. Число священников и монашествующих, совершивших насилие над детьми, колеблется от 2.900 до 3.200. Среди общего числа французского духовенства, служившего на протяжении последних 70 лет, совершившие преступления составляют от 2,5 до 2,8 процента. Хронология злоупотреблений показывает, что наибольшее число злоупотреблений происходило в период с 1950 по 1969 год (56 %), а с 1970 года заметно снизилось.

Председатель Комиссии привёл данные социологического и статистического опроса, проведённого Французским национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований (INSERM). Было разослано почти 300.000 анкет и получено более 28.000 ответов о сексуальном насилии, пережитом в возрасте до 18 лет. Среди всех жителей Франции насчитывается 5,5 миллионов жертв сексуального (в основном домашнего) насилия, которые уже стали взрослыми, и 4 % из них – 216.000 – подвергались насилию со стороны священников и монашествующих. Всего же говорится о 330.000 несовершеннолетних, пострадавших в церковной среде; 80 % жертв – мальчики-подростки в возрасте от 10 до 13 лет. Учитывая степень и тяжесть сексуального насилия, по крайней мере, треть злоупотреблений должна рассматриваться как уголовные преступления.

Политика нулевой терпимости была введена только в 2000 году: ранее пострадавшие в основном игнорировались и не получали никакой существенной помощи. Многие жертвы решились высказаться лишь спустя многие годы: две трети из них испытали те или иные серьёзные последствия в личной жизни, отношениях и карьере.

По словам Жана-Марка Сове, во второй половине прошлого века для защиты детей не хватало общих правовых норм не только в каноническом праве, но и в государственном, – но даже тогда было возможно хотя бы ограничить контакт подозреваемого священника с несовершеннолетними. Президент независимой комиссии призвал Церковь к дальнейшему совершенствованию процедур по защите детей и предотвращению насилия, предоставив для этого 45 конкретных рекомендаций, и в конце пресс-конференции передал 2.500-страничный документ монсеньору Эрику де Мулен-Бофору, президенту Епископской конференции Франции.

(На фото — Председатель комиссии CIASE Жан-Марк Сове передаёт доклад президенту Епископской конференции Франции монсеньору Эрику де Мулен-Бофору)

Источник: Vatican News