Сакральное зодчество должно черпать свой символический язык из литургии

14 марта Папа Франциск направил приветственное послание участникам 26-й торжественной открытой сессии Папских академий, посвящённой храмовой архитектуре: проектированию, обустройству, литургической адаптации, перепланировке богослужебных помещений с учётом новых требований и современного архитектурного языка. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчёркивает злободневность дебатов по обновлению сакрального зодчества, «перед которым стоит трудная задача создания соответствующих помещений», особенно в новых районах: христианская община должна «достойно совершать Священную литургию согласно учительству Второго Ватиканского собора». В храме важна праздничная обстановка для молитвы и чувства общности; «пространство, свет, акустика, цвета, образы, символы, литургическое убранство» – это фундаментальные элементы литургии Церкви, события одновременно человеческого и Божественного.

Цитируя своё недавнее апостольское послание Desiderio desideravi, Епископ Рима говорит о необходимости открыть заново язык символов: «Потеря современным человеком способности понимать символическую ценность тела и всего творения делает для него почти недоступным символический язык литургии. И всё же не может быть и речи об отказе от этого языка: невозможно от него отказаться, потому что это тот язык, который избрала Пресвятая Троица, чтобы достичь нас во плоти Слова. Скорее, речь идет о восстановлении способности использовать и понимать символы литургии» (п. 44).

Папа Франциск указывает на важность вдохновения в христианском зодчестве, искусстве, проистекающем из литургической жизни по вдохновению Духа Божьего, а не только из человеческой субъективности: «Необходимо знать, как Святой Дух действует в каждом богослужении: искусство священнопразднования должно быть созвучно действию Духа. Только так оно будет свободно от субъективизма <…> и культурализма <…>. Ремесленнику достаточно техники, но у художника, помимо технических знаний, не может отсутствовать ещё и вдохновение, которое является определённой формой владения: не художник (если он настоящий) владеет искусством – оно владеет им» (Desiderio desideravi 49-50).

В конце послания Святейший Отец поздравляет лауреатов премии Папских академий 2023 года и вверяет их служение материнской опеке Пресвятой Богородицы – «храма и ковчега Нового Завета».