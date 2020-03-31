«С братским приветствием, Франциск»: Папа Римский прислал письмо в Коммунарку

Папа Римский Франциск направил письмо российской оперной певице Светлане Касьян, которая находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Её госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Как рассказала RT певица, Понтифик пожелал ей и её семье здоровья, написав несколько строк на итальянском языке от руки.

Ряды звёздных пациентов Коммунарки на днях пополнила и известная оперная дива Светлана Касьян. 35-летнюю певицу, которая часто выступает в Италии, госпитализировали вместе с супругом-бизнесменом Леонидом Севастьяновым с подозрением на коронавирус. А следом в больницу пришло письмо поддержки из Ватикана: Папа Римский Франциск, будучи давним почитателем её таланта, от руки написал Светлане и её мужу несколько строк на итальянском языке.

«Леонид, дорогой брат. Молюсь за Светлану. Прежде всего за её здоровье. Молюсь также за вас и за малышку (дочь Наташу. — RT). Пусть Господь вас благословит, а Святая Мать утешит. С братским приветствием, Франциск», — говорится в послании понтифика.

Сама Светлана призывает всех оставаться дома и соблюдать все меры предосторожности. «Сейчас мне очень плохо. Слабость, температура и кашель, но я верю, что совсем скоро я снова буду радовать вас своим голосом и концертами. Будьте внимательны к своему самочувствию и не позволяйте эгоизму и халатности убить этот прекрасный мир! Вместе мы сможем, только каждый должен начать с себя!» — уверена певица.

В прошлом году Предстоятель Римско-Католической Церкви удостоил Касьян ордена Святого Сильвестра за заслуги в искусстве, а также пригласил её отметить 35-летие в Ватикане, где подарил ей частицу Туринской плащаницы. Переданный в Россию дар представляет собой фрагмент современной ткани, на которой образ Христа вышит нитями из Туринской плащаницы. К частице был приложен сертификат о том, что это единственный подобный образец в мире. В дальнейшем Касьян собиралась построить в Москве часовню и выставить в ней реликвию для поклонения.

