С 3 по 6 ноября Папа Франциск посетит Бахрейн: программа апостольского визита

Пресс-служба Ватикана опубликовала программу визита Святейшего Отца в Королевство Бахрейн, который пройдет с 3 по 6 ноября 2022 года. Папа Франциск посетит Авали и Манаму, где примет участие в «Форуме диалога»: «Восток и Запад — о сосуществовании человечества» (Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence).

Численность населения в Королевстве Бахрейн составляет менее полутора миллионов, из них около 10 процентов — 161 тысяча — католики. 2 прихода, окормляемые 20 священниками, которым помогают несколько монашествующих; один семинарист и три католических школы — такова ситуация католической общины в небольшой стране с мусульманским большинством. Однако, несмотря на столь скромные структуры, Католическая Церковь в Королевстве Бахрейн может похвалиться служением около девяти десятков катехизаторов, что свидетельствует о важной роли мирян в контексте меньшинства, пишет русская служба Vatican News.

Апостольский визит Папы начнется с города Авали, где пройдет официальная приветственная церемония и визит вежливости к монарху. В первый день поездки – в четверг 3 ноября — Святейший Отец встретится с властями, общественностью и дипломатическим корпусом.

На следующий день Папа выступит с речью на закрытии «Форума диалога» на тему сосуществованию между Востоком и Западом. Затем Папа в частном порядке встретится с верховным имамом Аль-Азхара, который также примет участие в форуме. В тот же день Папа пообщается с членами Мусульманского совета старейшин в мечети Королевского дворца Аль-Сахир. Заключительным моментом этого дня будет экуменическая встреча и молебен о мире в католическом кафедральном соборе Аравийской Божьей Матери.

В субботу 5 ноября ранним утром Папа совершит Святую Мессу на национальном стадионе Бахрейна, а во второй половине дня встретится с молодежью в здании католической школы Святейшего Сердца.

В воскресенье 6 ноября Папа отправится в столицу королевства – Манаму, где возглавит молитвенную встречу с католической общиной в храме Святейшего Сердца. Затем он вернется в Авали и оттуда вылетит в Рим.

Идея встречи без предрассудков, в духе открытости и братства, отражена в логотипе предстоящей апостольской поездки Папы Франциска. «Мир на земле людям доброй воли»: таков девиз апостольского визита Папы Франциска в Королевство Бахрейн; он вдохновлен ангельской песнью из Евангелия от святого Луки (2,14).

Как передает Vatican News, логотип поездки включает стилизованное изображение государственных флагов Бахрейна и Ватикана: они представлены в виде двух рук, открытых навстречу Богу, что символизирует обязательство народов мира встречаться друг с другом в духе открытости и без предрассудков, как братья и сестры. Плод этой встречи — дар мира, изображенный в виде оливковой ветви в центре двух «рук».

Под изображением размещена надпись «Папа Франциск» синего цвета, символизирующего Пресвятую Деву Марию, чьему заступничеству вверена предстоящая апостольская поездка. Пресвятая Богородица почитается в Бахрейне с титулом Аравийской Богоматери, во имя которой освящен кафедральный собор, дар. Королевства Бахрейн поместным католикам.